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Şiddetli sağanak kazaya neden oldu: 2 yaralı

Şiddetli sağanak kazaya neden oldu: 2 yaralıTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde şiddetli sağanak yağış nedeniyle 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

05.10.2019 02:26
Şiddetli sağanak kazaya neden oldu: 2 yaralı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde şiddetli sağanak yağış nedeniyle 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Malkara - Keşan yolu üzeri Kadıköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Keşan istikametine seyreden N.K. yönetimindeki 34 FZK 72 plakalı otomobil, şiddetli sağanak yağış nedeniyle önünde duraklayan bir otomobile çarptı.
Kaza sonra araçlarda bulunan yolculardan 2 kişi hafif yaralandı.
Şiddetli sağanak kazaya neden oldu: 2 yaralı

Tekirdağ, Malkara, Keşan, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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