Şiddetli sağanak su baskınlarına yol açtı

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, şiddetli sağanak nedeniyle su baskınları meydana geldi.

18.06.2020 16:28 | Son Güncelleme: 18.06.2020 17:03
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, şiddetli sağanak nedeniyle su baskınları meydana geldi.
İlçede Melen Çayı'nı besleyen derenin şiddetli sağanak yüzünden taşması sonucu Zekeriya köyünde bazı evler ile çok sayıda araç zarar gördü.
Köylüler kendi imkanlarıyla evlerde biriken suları boşaltmaya çalışırken, bölgeye Düzce AFAD, Düzce Arama Kurtama Ekibi (DAKE) ile İl Özel İdaresi ve Gölyaka Belediyesine ait iş makineleri sevk edildi.
Köye ulaşan ekipler çalışmalara başladı.
Gölyaka Kaymakam Vekili Abdullah Kurt ve Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan da bölgeye giderek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Bu arada, ilçe merkezinde ve bağlı köylerde de su taşkını yaşandığı bildirildi. Şiddetli sağanak su baskınlarına yol açtı

Kaynak: AA

Etiketler: Gölyaka, Düzce, AFAD, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Son Dakika: LGS ve YKS’nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti Haber
Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti
Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı! Haber
Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı!
Altında sahtecilik yapanlara ağır hapis ve para cezası geliyor Haber
Altında sahtecilik yapanlara ağır hapis ve para cezası geliyor
Son dakika: Hamile kadının olduğu araca saldıran baklavacı kardeşlere 4’er yıl 2’şer ay hapis cezası Haber
Son dakika: Hamile kadının olduğu araca saldıran baklavacı kardeşlere 4'er yıl 2'şer ay hapis cezası
Uğruna her şeyi yaptığı sevgilisinin başka kadınla fotoğrafını görünce ağlama krizine girdi Haber
Uğruna her şeyi yaptığı sevgilisinin başka kadınla fotoğrafını görünce ağlama krizine girdi
Harita teknikerlerinin karşısına çıkan dev engerek korkuttu Haber
Harita teknikerlerinin karşısına çıkan dev engerek korkuttu
Deprem Bilimcisi Özmen Kastamonu için uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olma ihtimali çok yüksek Haber
Deprem Bilimcisi Özmen Kastamonu için uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olma ihtimali çok yüksek
Vatandaştan, ’Neden maske takmıyorsun?’ sorusuna arabesk tadında cevap Haber
Vatandaştan, "Neden maske takmıyorsun?" sorusuna arabesk tadında cevap
Haberler››Güncel››Şiddetli sağanak su baskınlarına yol açtı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:12: Afyonkarahisar'da heyelan; köy yolları ulaşıma kapandı - Haber 17:12: Son dakika haber! Düzce'de meydana gelen selde dereler taştı, evleri su bastı - Haber 17:12: Kamerunlular Macron'u protesto etti - Haber 17:11: Tahmazoğlu'ndan çapalı mahallesine müjde - Haber 17:11: Son dakika... Yonca fabrikasında yangın - Haber 16:49: Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti - Haber 15:22: Kocaeli'nin İstanbul sınırındaki ilçelerinde vaka sayıları arttı - Haber 12:39: Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı! - Haberler