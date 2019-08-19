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Şiddetli sağanak uçağın pistten çıkmasına sebep oldu

Kolombiya'da SARPA firmasına ait uçak, havaalanına inişi sırasında yoğun sağanak yağış sebebiyle pistten çıktı.

19.08.2019 23:40 Şiddetli sağanak uçağın pistten çıkmasına sebep oldu
Kolombiya'da SARPA firmasına ait uçak, havaalanına inişi sırasında yoğun sağanak yağış sebebiyle pistten çıktı. 29 yolcunun bulunduğu uçakta ölen ya da yaralanan olmadı. O anlar amatör kameraya yansıdı.

Olay, Bogota Havaalanı'nda meydana geldi. SARPA firmasına ait 3 kabin görevlisi ve 29 yolcunun içinde bulunduğu uçak, havaalanına indiği esnada yoğun yağmur sebebiyle kayarak pistten çıktı. Uçak, pistten çıktıktan sonra su drenajının bulunduğu yerde durdu. 29 yolcunun bulunduğu uçak, havaalanı ekiplerinin müdahalesiyle tahliye edildi.



Kolombiya, Dünya

Kaynak: DHA

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