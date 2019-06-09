09.06.2019 23:38
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Şiddetli yağış dereleri taşırdı

Şiddetli yağış dereleri taşırdıKIRIKKALE - Kırıkkale'de akşam saatlerinde başlayan sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Şiddetli yağış dereleri taşırdı
KIRIKKALE - Kırıkkale'de akşam saatlerinde başlayan sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Sulakyurt ilçesinde de şiddetli yağış sonrası dereler taştı, tarım arazileri zarar gördü.
Kırıkkale il merkezinde akşam saatlerinde aniden bastıran dolu ve sağanak yağış yaya ve sürücülere zor anlar yaşattı. En çok yağışın yaşandığı Sulakyurt ilçesinde ise misket büyüklüğünde dolu yağdı. Tarım arazileri ise zarar gördü. İlçedeki aşırı yağış nedeniyle Kızıl deresi ile Çatak deresi taştı, yolları sel aldı. Şiddetli yağış dereleri taşırdı
Kaynak: İHA
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