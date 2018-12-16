Şiddetli Yağış Etkili Oldu

16 Aralık 2018 Pazar 17:24



16 Aralık 2018 Pazar 17:24

Antalya'da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle bir köprü trafiğe kapandı, yağmur suları nedeniyle denizin rengi değişti.Kentte sabah saatlerinde başlayan yağış, öğleden sonra şiddetini artırdı. Yaşamı olumsuz etkileyen yağışlar nedeniyle şehrin bazı yerlerinde su taşkınları meydana geldi. Bazı caddeleri kaplayan sular nedeniyle sürücüler güçlükle ilerledi.Konyaaltı ilçesinden geçen Boğaçayı Deresi taştı. Taşkın nedeniyle Çakırlar mevkisindeki köprü trafiğe kapandı.Belediye ekipleri köprünün iki girişine iş makineleriyle toprak dökerek araçların geçişini durdurdu. Ekipler daha sonra köprüye geçiş olmadığına dair uyarı tabelası yerleştirdi. Çok sayıda sürücü, köprünün kapalı olması nedeniyle geri dönmek zorunda kaldı.Bölge sakinleri, derenin uzun zaman sonra ilk kez bu kadar taştığını söyledi.Yağış ve kuvvetli rüzgar nedeniyle Konyaaltı Sahili, Kaleiçi Yatlimanı ve falezlerde dev dalgalar oluştu. Vatandaşlar araçlarından inerek sahilde fotoğraf çektirdi.Boğaçayı Deresi'nin taşıdığı çamurlu su nedeniyle körfezin rengi kahverengiye döndü.