Menü
Haberler››3. Sayfa››Şiddetli yağış nedeniyle evini su bastı - Haberler

Şiddetli yağış nedeniyle evini su bastı

Gaziantep'te etkili olan sağanak yağış sonucu evlerini su basan aile yardım bekliyor.

18.03.2020 15:54 | Son Güncelleme: 18.03.2020 15:54
Şiddetli yağış nedeniyle evini su bastı
Gaziantep'te etkili olan sağanak yağış sonucu evlerini su basan aile yardım bekliyor.

Gaziantep'te gece geç saatlerde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Şehitkamil ilçesindeki bazı evleri su bastı. Yoğun yağış sonrasında bölgede sel etkili olurken, Selimiye Mahallesi'nde yaşayan Kalburcu ailesi su baskınına uyurken yakalandı. 4 çocuğunu yataktan kaldırarak evden çıkardığını söyleyen İbrahim Kalburcu, sel suyunu kendi imkanları ile tahliye etmeye çalıştı. Bodrum katta yaşayan Kalburcu ailesinin eşyaları kullanamaz hale geldi. Yetkililerden yardım eli uzatılması beklediklerini söyleyen Kalburcu, gidecek yerlerinin olmadığını kaydetti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Etiketler : Şehitkamil, Gaziantep, 3. Sayfa

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Koronavirüse karşı ’Türk Işın Tedavisi’ klinik çalışmalar için Sağlık Bakanlığı’na başvuru yapıldı Haberler
Koronavirüse karşı "Türk Işın Tedavisi" klinik çalışmalar için Sağlık Bakanlığı'na başvuru yapıldı
Arjantin’de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı Haberler
Arjantin'de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı
’Paniğe kapılmayın’ sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı Haberler
"Paniğe kapılmayın" sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı
Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan’da alabora oldu Haberler
Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan'da alabora oldu
Son dakika: Türkiye’deki koronavirüs vaka sayısı 98’e yükseldi Haberler
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan’dan gelen haber yüzleri güldürdü Haberler
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Şarkıcı Hadise’nin yurt dışında yaşayan halası hayatını kaybetti Haberler
Şarkıcı Hadise'nin yurt dışında yaşayan halası hayatını kaybetti
İrem Sak’ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti Haberler
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti
Loading