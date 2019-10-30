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Şiddetli yağış nedeniyle evleri su bastı

Şiddetli yağış nedeniyle evleri su bastıADIYAMAN - Adıyaman'da, yağan yağmur sonrasında bir çok evi lağım suyu bastı.

30.10.2019 02:45
Şiddetli yağış nedeniyle evleri su bastı
ADIYAMAN - Adıyaman'da, yağan yağmur sonrasında bir çok evi lağım suyu bastı.
Gece saatlerinde başlayan yağmur yağışından dolayı merkez Malazgirt Mahallesinde bulunan bir çok ikameti lağım suyu bastı. Sabah uyanan ev sakinleri evlerinin sular altında kalmasıyla karşılaştı. Bir çok kişinin evlerinde bulunan beyaz eşyalar kullanılamaz hale geldi. Evlerini lağım suyu basan vatandaşlar, kovalarla, çek paslarla suyu evden çıkartmaya çalıştı. Evlerine lağım suyu dolan vatandaşlar, mağdur olduklarını bu tür su baskınlarının yaşanmaması için Adıyaman Belediyesi'nden konuyla alakalı acil bir çözüm üretmelerini istediklerini vurguladılar.
Şiddetli yağış nedeniyle evleri su bastı

Malazgirt, Adıyaman, Genel

Kaynak: İHA


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