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Şiddetli yağış nedeniyle evleri su bastı

Şiddetli yağış nedeniyle evleri su bastı Yağış nedeniyle ev eşyaları hasar gören aile yardım bekliyor Gaziantep'te etkili olan sağanak yağış sonucu evlerini su basan aile yardım bekliyor.

18.03.2020 20:35 | Son Güncelleme: 18.03.2020 20:35
Şiddetli yağış nedeniyle evleri su bastı
Şiddetli yağış nedeniyle evleri su bastı
Yağış nedeniyle ev eşyaları hasar gören aile yardım bekliyor
GAZİANTEP - Gaziantep'te etkili olan sağanak yağış sonucu evlerini su basan aile yardım bekliyor.
Gaziantep'te gece geç saatlerde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Şehitkamil ilçesindeki bazı evleri su bastı. Yoğun yağış sonrasında bölgede sel etkili olurken, Selimiye Mahallesi'nde yaşayan Kalburcu ailesi su baskınına uyurken yakalandı. 4 çocuğunu yataktan kaldırarak evden çıkardığını söyleyen İbrahim Kalburcu, sel suyunu kendi imkanları ile tahliye etmeye çalıştı. Bodrum katta yaşayan Kalburcu ailesinin eşyaları kullanamaz hale geldi. Yetkililerden yardım eli uzatılması beklediklerini söyleyen Kalburcu, gidecek yerlerinin olmadığını kaydetti.

Kaynak: İHA

Etiketler : Gaziantep, 3. Sayfa

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