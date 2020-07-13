Şiddetli yağış nedeniyle Rize-Erzurum kara yolu ulaşıma kapandı

Rize'de etkili olan şiddetli yağışın ardından Rize- Erzurum karayolu ulaşıma kapandı.

İkizdere ilçesinde sabah şiddetli yağışın etkisini artırması üzerine İkizdere Deresinde ağaçların birikmesi nedeniyle dere taşarak yola aktı. Bölgedeki tarım arazilerinde hasar meydana gelirken bazı dükkanlarda ise küçük çaplı su baskını oluştu.

Derenin getirdiği taş ve kaya parçaları ise karayolunda zarara neden oldu. Jandarma ekipleri güvenlik önlemi alarak, yolu trafiğe kapattı.

Rize Valiliği'nden yapılan açıklamada ise "Sabah saatlerine kadar devam eden aşırı yağışlar sonucu Rize-Erzurum Karayolu, Kalkandere yol ayrımından itibaren ulaşıma kapanmış olup bahsi geçen yolun tekrar ulaşıma açılabilmesi için Karayolları ekiplerince çalışmalar sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi.

Karayolları ekipleri bölgede yolun ulaşıma açılması için 10 kişilik ekiple yol açma çalışmalarını sürdürüyor.