Şiddetli yağış nedeniyle Rize-Erzurum kara yolu ulaşıma kapandı (2)

Rize'de etkili olan şiddetli yağış sonucu Rize- Erzurum kara yolu ulaşıma kapandı.

İkizdere ilçesinde sabah saatlerinde şiddetli yağışın etkisini artırması üzerine İkizdere Deresi taştı.

Derenin getirdiği taş ve kaya parçalarının taşındığı Rize-Erzurum kara yolunda hasar meydana geldi. Jandarma ekipleri güvenlik önlemi alarak yolu trafiğe kapattı.

Yağış sebebiyle bölgedeki tarım arazilerinde de hasar meydana gelirken bazı dükkanlarda ise küçük çaplı su baskını oluştu.

Karayolları ekiplerinin yol açma çalışmaları sürdürüyor.

Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, sabah saatlerine kadar devam eden aşırı yağışlar sonucu Rize-Erzurum kara yolunun, Kalkandere yol ayrımından itibaren ulaşıma kapandığı belirtilerek, yolun tekrar ulaşıma açılabilmesi için Karayolları ekiplerince çalışmaların sürdürüldüğü kaydedildi.