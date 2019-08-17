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Şiddetli yağış sonrası Unkapanı altgeçidinde bir kişinin cansız bedeni bulundu

Şiddetli yağış sonrası Unkapanı altgeçidinde bir kişinin cansız bedeni bulundu İSTANBUL - İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Unkapanı alt geçidini su bastı.

17.08.2019 19:31
Şiddetli yağış sonrası Unkapanı altgeçidinde bir kişinin cansız bedeni bulundu
Şiddetli yağış sonrası Unkapanı altgeçidinde bir kişinin cansız bedeni bulundu İSTANBUL - İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Unkapanı alt geçidini su bastı. Ekiplerin su tahliye çalışmaları sırasında alt geçitten ceset çıktı.
Fatih'te bulunan Unkapanı alt geçidinde su baskını sonrası tahliye çalışmaları yapan işçiler, erkek cesedi buldu. İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Olay yeri incelme ekipleri ceset üzerinde incelemelerde bulundu. Yapılan ilk incelemelerde cesedin 50 yaşlarında bir erkek cesedi olduğu belirlendi.
İncelemelerin tamamlanmasının ardından bulunan ceset kesin ölüm sebebi için Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken olayla ilişkin soruşturma başlatıldı.
Şiddetli yağış sonrası Unkapanı altgeçidinde bir kişinin cansız bedeni bulundu

İstanbul, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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