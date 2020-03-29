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Şiddetli yağış tarım alanlarını göle çevirdi

Şiddetli yağış tarım alanlarını göle çevirdi Dört gündür etkisini sürdüren şiddetli sağanak yağışlar, kaliteli makarnalık sert buğdayının ve sarımsağının yetiştiği Araban Ovası'nın bazı bölgelerindeki hububat ekili alanları göle çevirdi.

29.03.2020 14:22 | Son Güncelleme: 29.03.2020 14:24
Şiddetli yağış tarım alanlarını göle çevirdi
GAZİANTEP - Dört gündür etkisini sürdüren şiddetli sağanak yağışlar, kaliteli makarnalık sert buğdayının ve sarımsağının yetiştiği Araban Ovası'nın bazı bölgelerindeki hububat ekili alanları göle çevirdi.
Gaziantep 'in Araban ilçesinde 4 gündür gece ve gündüz aralıklarla etkisini sürdüren şiddetli yağışlar, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin tahıl ambarı olarak bilinen ve Türkiye'nin en kaliteli makarnalık sert buğdayı ve sarımsağının yetiştiği Araban Ovası'ndaki buğday ve arpa ekili bazı alanlar göle döndü.
Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, "4 gündür aralıklar şiddetli bir şekilde devam eden sağanak yağışların neden olduğu sel suları Güneydoğu Anadolu Bölgesinin tahıl ambarı olarak bilinen, Türkiye'nin en kaliteli makarnalık sert buğdayının ve sarımsağının yetiştiği Araban Ovası'ndaki bazı bölgelerinde hububat ekili alanları göle çevirdi. Sel sularının göle çevirdiği hububat ekili alanlarda üreticilerimiz mağdur oldu" diye konuştu. Şiddetli yağış tarım alanlarını göle çevirdi

Kaynak: İHA

Etiketler: Güneydoğu Anadolu, Gaziantep, Araban, Genel

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Şiddetli yağış tarım alanlarını göle çevirdi

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