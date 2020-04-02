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Şiddetli yağış taşkınlara sebep oldu

Adıyaman'da sağanak sonrası oluşan taşkınlar hayatı olumsuz etkiledi.

02.04.2020 19:15 | Son Güncelleme: 02.04.2020 19:18
Adıyaman 'da sağanak sonrası oluşan taşkınlar hayatı olumsuz etkiledi.
Kent merkezinde etkili olan yoğun yağışın ardından bazı cadde ve sokaklar su altında kaldı.
Yağış sonrası Hastane Caddesi'ndeki mazgallar tıkandı, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, rögarlardan taşan yağmur sularını tahliye etti.
Bazı vatandaşlar da yağış nedeniyle bir süre branda altında beklemek zorunda kaldı.
Vatandaşlardan Okan Komşu, yağışın şiddetinin aniden arttığını belirterek "Otomobilim yolda kaldı. Sel nedeniyle sıkıntı yaşadık. Yolda ilerlemekte bile zorluk çekiyoruz." dedi. Şiddetli yağış taşkınlara sebep oldu

Kaynak: AA

Etiketler: Adıyaman, Güncel

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Şiddetli yağış taşkınlara sebep oldu
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