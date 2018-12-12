Şiddetli Yağış - Tekstil Fabrikasını Su Bastı

Bitlis
'te etkili olan şiddetli yağış nedeniyle iş yerlerinde su baskını
yaşandı.
Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli yağış yaşamı olumsuz etkiledi.
Yağış nedeniyle bazı iş yerleri ile 300 kişinin çalıştığı bir tekstil fabrikasını su bastı.
Torbalarla kapıların önünü kapatıp suyun içeri girmesini engellemeye çalışan iş yeri çalışanları, içeri giren suyu ise kovalarla tahliye etmeye çalıştı.
Fabrikanın sahibi Emirhan Uludil, yaptığı açıklamada, iki gündür devam eden yağıştan olumsuz etkilendiklerini söyledi.
Sağanak nedeniyle iş yerini su bastığını belirten Uludil, "Bir buçuk saattir çalışanlarım işi gücü bırakıp su tahliye ediyor. Suyun içinde kaldık. İhracat
yapan bir firmayız. Zararı bıraktım, çalışanlarım suyun içinde hastalandı. Kendi çabalarımızla kumaşlarımızı kapıların önüne koymaya çalıştık. Bir türlü suyu engelleyemiyoruz." ifadelerini kullandı.
Kentte yağış, aralıklarla devam ediyor.
Bitlis
12 Aralık 2018 Çarşamba 20:48