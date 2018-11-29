Şiddetli Yağış ve Rüzgar Nedeniyle Dalgalar 7 Metrelik İstinat Duvarını Aştı

29 Kasım 2018 Perşembe 11:16



29 Kasım 2018 Perşembe 11:16

Şiddetli yağış ve rüzgar nedeniyle dalgalar 7 metrelik istinat duvarını aştıZONGULDAK - Zonguldak'ta etkili olan şiddetli rüzgar ve yağmurla birlikte şiddetini artıran dalgalar zaman zaman Liman Caddesi'ndeki 7 metrelik istinat duvarını aştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yurt genelindeki uyarılarının ardından Batı Karadeniz'de şiddetli rüzgar ve yağmur etkisini sürdürdü. Gece saatlerinden itibaren etkili olan rüzgar ve yağmur nedeniyle Karadeniz'deki dalgalar şiddetini artırdı. Liman Caddesi'ndeki 7 metre yüksekliğindeki istinat duvarını aşan dalgalar zaman zaman liman içerisine girdi.Saatte yaklaşık hızı 21 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle balıkçı tekneleri liman içine demirledi. Öte yandan yağmur suyu ile birlikte gelen çöpler, dere yataklarından denize ulaşan, pet ve cam şişeler, odun parçaları ve çeşitli molozlar, denizdeki dalgalanma sonucunda kirliliğe neden oldu. Meteoroloji yetkililerinden öğrenilen bilgilere göre sağanak ve şiddetli rüzgarın, aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının önümüzdeki pazar gününden itibaren artması bekleniyor.