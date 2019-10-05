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Şiddetli yağışa karşılık TESKİ ekipleri gece boyu sahada

Bugün akşam saatlerinden bu yana devam eden yoğun sağanak yağış Tekirdağ'da hayatı olumsuz etkilerken olası su baskınlarına karşı TESKİ ekipleri sahada çalışmalarını sürdürüyor.

05.10.2019 01:56Şiddetli yağışa karşılık TESKİ ekipleri gece boyu sahada
Bugün akşam saatlerinden bu yana devam eden yoğun sağanak yağış Tekirdağ'da hayatı olumsuz etkilerken olası su baskınlarına karşı TESKİ ekipleri sahada çalışmalarını sürdürüyor.

İl genelinde kanalizasyon hatlarının tıkanmaması, rögarların taşmaması, evlerin su altında kalmaması için başta TESKİ Genel Müdürü İbrahim İçöz olmak üzere tüm ekipler saha çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

TESKİ Genel Müdürü İbrahim İçöz açıklamasında "Bu gece tüm ekiplerimiz ile birlikte yağmur nöbetine devam ediyoruz. Olumsuz herhangi bir olayda vatandaşlarımız ekiplerimize ulaşabilirler" dedi - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Güncel

Kaynak: İHA

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