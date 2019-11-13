Haberler » Güncel » Şiddetli yağışlar Venedik'i vurdu: 2 ölü - Haber

Şiddetli yağışlar Venedik'i vurdu: 2 ölü

İtalya'da etkili olan şiddetli yağışlar sonucu Venedik kenti sular altında kaldı.

13.11.2019 12:10 | Son Güncelleme: 13.11.2019 12:15Şiddetli yağışlar Venedik'i vurdu: 2 ölü
'da etkili olan şiddetli yağışlar sonucu kenti sular altında kaldı. Kentte 2 kişi hayatını kaybetti.

İtalya'nın büyük bir kısmını etkisi altına alan sağanak yağış, Venedik kentinin sular altına kalmasına neden oldu. Son 50 yılın en yüksek yağışına maruz kalan ülkede, turistlerin akın ettiği Venedik'te meydanlar göle döndü. Kentin en alçak bölgelerinden biri olan San Marko Meydanı şiddetli yağışlardan en fazla etkilenen bölgelerden biri oldu. Kayıtlara göre, San Marco Bazilikası bin 200 yıl içerisinde 6. kez sular altında kaldı.

Şiddetli yağış sonucu 2 kişi de hayatını kaybederken evi sular altında kalan 78 yaşındaki yaşlı bir adam da prizden elektrik çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro, su baskınlarını felaket olarak nitelendirerek, "Durum son derece dramatik. Hükümetten yardım istedik. Maliyet oldukça yüksek olacak. Bu iklim değişikliğinin bir sonucu" ifadelerini kullandı. - VENEDİK

Venedik, İtalya, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:42 Bünyamin Sürmeli: Selin rotasını, dolunun boyutunu söyleyebileceğiz
14:42 Tekirdağ'da devrilen forkliftin altında kalan sürücü kurtarıldı
14:42 Hedef, Hatay'daki fiberleşme oranını yüzde 90'a çıkarmak
14:42 İran'da domuz gribi nedeniyle 2 kişi öldü
14:40 4 kişinin öldüğü olay sonrası acı tablo: Sinir krizleri geçirdiler
14:30 Erdoğan-Trump görüşmesinin arifesinde Washington sokaklarında gezen kamyonet, sosyal medyada gündem oldu
14:06 Anket şirketi ORC, "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" anketinin sonuçlarını açıkladı
14:03 Washington Post, Trump'ın Erdoğan'a 100 milyar dolarlık ticaret anlaşması önereceğini iddia etti
13:00 Sınava girmek istemeyen genç kız, okulun ikinci katından kendini boşluğa bıraktı
12:55 Son dakika: Başsavcılığın itirazı üzerine gözaltına alınan Ahmet Altan tutuklandı
11:05 Son Dakika: Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli bir ismini Suriye'de yakaladık
12:55 Son dakika: Başsavcılığın itirazı üzerine gözaltına alınan Ahmet Altan tutuklandı
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
18:48 Son dakika... Bülent Korkmaz istifa etti
13.11.2019 14:44:02