Haberler » Güncel » - Şiddetli yağışlar Venedik'i vurdu: 2 ölü - Haber

- Şiddetli yağışlar Venedik'i vurdu: 2 ölü

- Şiddetli yağışlar Venedik'i vurdu: 2 ölüVENEDİK - İtalya'da etkili olan şiddetli yağışlar sonucu Venedik kenti sular altında kaldı.

13.11.2019 22:23 | Son Güncelleme: 13.11.2019 22:24
- Şiddetli yağışlar 'i vurdu: 2 ölü
VENEDİK - 'da etkili olan şiddetli yağışlar sonucu Venedik kenti sular altında kaldı. Kentte 2 kişi hayatını kaybetti.
İtalya'nın büyük bir kısmını etkisi altına alan sağanak yağış, Venedik kentinin sular altına kalmasına neden oldu. Son 50 yılın en yüksek yağışına maruz kalan ülkede, turistlerin akın ettiği Venedik'te meydanlar göle döndü. Kentin en alçak bölgelerinden biri olan San Marko Meydanı şiddetli yağışlardan en fazla etkilenen bölgelerden biri oldu. Kayıtlara göre, San Marco Bazilikası bin 200 yıl içerisinde 6. kez sular altında kaldı.
Şiddetli yağış sonucu 2 kişi de hayatını kaybederken evi sular altında kalan 78 yaşındaki yaşlı bir adam da prizden elektrik çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro, su baskınlarını felaket olarak nitelendirerek, "Durum son derece dramatik. Hükümetten yardım istedik. Maliyet oldukça yüksek olacak. Bu iklim değişikliğinin bir sonucu" ifadelerini kullandı.
- Şiddetli yağışlar Venedik'i vurdu: 2 ölü

Venedik, İtalya, Güncel

Kaynak: İHA


Son Dakika Güncel Haberleri
23:03 Erdoğan: "Ferhat Abdi Şahin (Mazlum Kobani), Apo denilen bölücü terör örgütü başının aslında manevi...
23:00 Erdoğan: "(ABD Başkanı Trump'a) Sizin Kürt diye zikrettiğiniz, PYD/YPG. Bunlar terör örgütü, bunlar...
22:59 ETEKLİ 3 ERKEK HIRSIZ GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI
22:54 Lübnan'da bankaların grevi sürüyor
22:59 Son dakika: Trump'tan F-35 açıklaması: Erdoğan ve senatörlerle konuşuyoruz, halledeceğimizi umuyorum
22:59 Son dakika: Trump'tan F-35 açıklaması: Erdoğan ve senatörlerle konuşuyoruz, halledeceğimizi umuyorum
22:25 Erdoğan-Trump görüşmesi Twitter gündemine damga vurdu
22:22 Erdoğan-Trump görüşmesinde "terörle mücadele" dosyası dikkat çekti
22:01 Türkiye'nin terörle mücadelesinin anlatıldığı etikete Twitter sansür uyguladı
21:53 İstifası istenen Metin Feyzioğlu'na "disiplin" yolu için ilk adım atıldı
11:05 Son Dakika: Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli bir ismini Suriye'de yakaladık
20:16 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'ın baş başa görüşmesi başladı
12:55 Son dakika: Başsavcılığın itirazı üzerine gözaltına alınan Ahmet Altan tutuklandı
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
13.11.2019 23:05:22