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Şiddetli yağmur vatandaşları hazırlıksız yakaladı

Gaziantep'te öğleden sonra aniden bastıran şiddetli yağmur, vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

09.04.2020 15:33 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:33
Şiddetli yağmur vatandaşları hazırlıksız yakaladı
Gaziantep 'te öğleden sonra aniden bastıran şiddetli yağmur, vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Islanmak istemeyen vatandaşlar, koşarak yağmurdan kaçmaya çalıştı.

Gaziantep kent merkezinde öğleden sonra bastıran şiddetli yağmur, vatandaşları ve araç sürücülerini hazırlıksız yakaladı. Kentte, sabah saatlerindeki güneşli ve sıcak hava, öğle saatlerinde yerini sağanak yağışa bıraktı. Özellikle kent merkezinde öğle saatlerinden sonra aniden bastıran şiddetli yağmur, korona virüs salgını nedeniyle 'Evde Kal' çağrısına uymayan vatandaşları ıslattı.

Yoğun yağışta ıslanmamak için sığınacak yer arayan bazı vatandaşlar koşarak yağmurdan kaçmaya çalıştı. Kimi vatandaşlar ise yağış nedeniyle sırılsıklam olmaktan kurtulamadı.

Yaklaşık yarım saat süren yağış yerini tekrar güneşli havaya bıraktı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Etiketler: Gaziantep, Güncel
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