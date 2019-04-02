Sıddık Demircan Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız ERZURUM OLUR belediye başkan adayı olan Sıddık Demircan isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ERZURUM OLUR ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Sıddık Demircan isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız ERZURUM OLUR adayı Sıddık Demircan kimdir? Bağımsız ERZURUM OLUR adayı Sıddık Demircan yüzde kaç oy aldı?

Sıddık Demircan Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız ERZURUM OLUR belediye başkan adayı olarak gösterilen Sıddık Demircan OLUR ilçesinde % 48,79 oranında oy almıştır. OLUR ilçesinde % 48,79 oranında oy olan Sıddık Demircan adlı Bağımsız adayı toplamda 2.073 adet oy sayısına ulaştı.

ERZURUM OLUR ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.