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Side Antik Kent'te gün batımı

Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Side antik kentinde gün batımında kızıl renklere bürünen gökyüzü güzel görüntü oluşturdu.

18.04.2020 19:58 | Son Güncelleme: 18.04.2020 20:01
Antalya 'nın Manavgat ilçesine bağlı Side antik kentinde gün batımında kızıl renklere bürünen gökyüzü güzel görüntü oluşturdu.
Roma dönemine ait zengin kalıntıları, denizi ve otelleri ile turizm cenneti olan Side, güneşin batımının en güzel izlendiği dünyanın sayılı yerlerinden biri olarak gösteriliyor. Yılda milyonlarca yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Side, muhteşem gün batımı manzarasıyla ziyaretçileri antik kente çekiyor.
Gün batımı sırasında güneşin son ışıklarıyla kızıllaşan gökyüzü, Akdeniz'e yansıması ile görenleri adeta büyülüyor. Apollon Tapınağı'nın da içinde bulunduğu tapınaklar bölgesi, gün batımı renkleriyle büyüleyici güzelliğe bürünüyor. Side Antik Kent’te gün batımı

Kaynak: AA

Etiketler: Manavgat, Antalya, Roma, Side, Güncel
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