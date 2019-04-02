Sıdıka Akçin Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP KIRIKKALE KARAKEÇİLİ belediye başkan adayı olan Sıdıka Akçin isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. KIRIKKALE KARAKEÇİLİ ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Sıdıka Akçin isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP KIRIKKALE KARAKEÇİLİ adayı Sıdıka Akçin kimdir? BTP KIRIKKALE KARAKEÇİLİ adayı Sıdıka Akçin yüzde kaç oy aldı?

Sıdıka Akçin Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP KIRIKKALE KARAKEÇİLİ belediye başkan adayı olarak gösterilen Sıdıka Akçin KARAKEÇİLİ ilçesinde % 0,00 oranında oy almıştır. KARAKEÇİLİ ilçesinde % 0,00 oranında oy olan Sıdıka Akçin adlı BTP adayı toplamda 0 adet oy sayısına ulaştı.

KIRIKKALE KARAKEÇİLİ ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.