Menü
Haberler ›› Spor ››Siem De Jong'un Ajax Formasıyla En İyi Anları - Spor

Siem De Jong'un Ajax Formasıyla En İyi Anları

Hollandalı forvet Siem de Jong, 2017 yaz sezonunda İngiliz ekibi Newcastle United'dan Amsterdam ekibi Ajax'a transfer olmuştu. 3 sezon Ajax forması giyen Jong, 2020'nin başında MLS ekiplerinden FC Cincinnati'ye transfer oldu. Hollandalı forvetin Ajax formasıyla attığı golleri ve en iyi anlarını Dugout farkıyla sizler için hazırladık.

16.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 16.03.2020 16:00
Hollandalı forvet Siem de Jong, 2017 yaz sezonunda İngiliz ekibi Newcastle United'dan Amsterdam ekibi Ajax 'a transfer olmuştu. 3 sezon Ajax forması giyen Jong, 2020'nin başında MLS ekiplerinden FC Cincinnati'ye transfer oldu. Hollandalı forvetin Ajax formasıyla attığı golleri ve en iyi anlarını Dugout farkıyla sizler için hazırladık. Siem De Jong'un Ajax Formasıyla En İyi Anları

Kaynak: Dugout

Etiketler : Newcastle United FC, Amsterdam, Ajax, Spor

Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Koronavirüs nedeniyle İspanya'da bir antrenör hayatını kaybetti Spor
Koronavirüs nedeniyle İspanya'da bir antrenör hayatını kaybetti
Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti Spor
Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti
Isparta'da 180 kişilik umre kafilesi karantinaya alındı Spor
Isparta'da 180 kişilik umre kafilesi karantinaya alındı
Koronavirüs tedbirlerini hafife alanlara ceza verilebilir Spor
Koronavirüs tedbirlerini hafife alanlara ceza verilebilir
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti Spor
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti
Ankara'da koronavirüs nedeniyle isteyenlerin cenazesi vakit namazı beklenmeden kaldırılacak Spor
Ankara'da koronavirüs nedeniyle isteyenlerin cenazesi vakit namazı beklenmeden kaldırılacak
Son Dakika: ABD borsaları yeni güne sert düşüşle başladı, işlemler durduruldu Spor
Son Dakika: ABD borsaları yeni güne sert düşüşle başladı, işlemler durduruldu