Siem De Jong'un Ajax Formasıyla En İyi Anları
Hollandalı forvet Siem de Jong, 2017 yaz sezonunda İngiliz ekibi Newcastle United'dan Amsterdam ekibi Ajax'a transfer olmuştu. 3 sezon Ajax forması giyen Jong, 2020'nin başında MLS ekiplerinden FC Cincinnati'ye transfer oldu. Hollandalı forvetin Ajax formasıyla attığı golleri ve en iyi anlarını Dugout farkıyla sizler için hazırladık.
16.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 16.03.2020 16:00
Hollandalı forvet Siem de Jong, 2017 yaz sezonunda İngiliz ekibi Newcastle United'dan Amsterdam ekibi Ajax 'a transfer olmuştu. 3 sezon Ajax forması giyen Jong, 2020'nin başında MLS ekiplerinden FC Cincinnati'ye transfer oldu. Hollandalı forvetin Ajax formasıyla attığı golleri ve en iyi anlarını Dugout farkıyla sizler için hazırladık.
Kaynak: Dugout
Etiketler : Newcastle United FC, Amsterdam, Ajax, Spor
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