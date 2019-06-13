Siemens buluta bağlı yeni nesil ürününü tanıttı

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Siemens, buluta bağlı yeni nesil ürünü Intelligent Vana'yı tanıttı. Ürünün, ısıtma grupları ve klima santralleri için ısı transferinde yüksek optimizasyon sağladığı ve mevcut alana uyacak esnek montaj seçenekleri sunduğu belirtildi.

Siemens Akıllı Altyapı bölümü tarafından geliştirilen 'Intelligent Vana' ile ilgili yazılı açıklamada bulundu. Açıklamada, ürünün ısıtma grupları ve klima santralleri için ısı transferi optimizasyonu sağladığı, doğrudan buluta bağlanabilen ve kendi kendini optimize edebildiği ve debi, gidiş-dönüş sıcaklıkları ve ısı çıktısı izlenerek vana ayarlarının otomatik olarak adapte edildiği ifade edildi.

ENERJİ TASARRUFU SAĞLAYARAK SİSTEMİ OPTİMİZE EDER

Intelligent Vana sürekli sıcaklık, debi ve enerjiyi ölçerek kendi ayarlarının ısı transfer cihazının ısıtma veya soğutma davranışına göre uygun olup olmadığını kontrol eder ifadelerinin yer aldığı açıklamanın devamında, şöyle denildi:

"İşletim sırasındaki kirlenmenin neden olduğu değişen değerleri otomatik olarak adapte eder. Böylece sistemin ömrü boyunca tekrar tekrar manuel ayarlamaların yapılmasının önüne geçer. Aynı zamanda, Intelligent Vana'nın ısı transfer cihazı optimizasyon özelliği ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme (HVAC) sistemlerinin her zaman enerji tasarruflu bir şekilde çalışmasını sağlar. Vana, ısı transfer cihazından gelen ek enerjinin verimli bir şekilde daha yüksek ısıtma veya soğutma çıktısına çevrilemediği debiyi tespit eder. Bu sayede enerji tasarrufunu sağlayarak sistemi optimize eder."

DEVREYE ALMA KOLAYLIĞI

Şirketten yapılan açıklamanın devamında, Intelligent Vana'nın devreye alınmasının otomatik, hızlı ve güvenilir olduğu, veri transferi için farklı yöntemler kullanılabileceği, ikiz veri setleri doğrudan Desigo ABT Site devreye alma aracından veya ABT Go uygulamasını kullanarak vanaya indirilebildiği ifade edildi.

MONTAJ ÖZELLİĞİ İLE YERDEN TASARRUF SAĞLAR

Ürünün sunduğu esnek montaj seçenekleri ile yerden tasarruf etmeyi sağladığı belirtildi. "Ultrasonik akış sensörü gidiş hattına, vana da dönüş hattına monte edilebilir. Kontrolör boruya paralel, çapraz veya duvarda ayrı olarak monte edilebilir. Renk kodlu geçmeli bağlantılar sayesinde debi sensörü, vana ve kontrolör hızlı, kolay ve hatasız bir şekilde bağlanır" denildi.

BİNADAKİ SICAKLIK DEĞİŞİMLERİNİ ÖNLER

Intelligent Vana'nın kontrol fonksiyonları hakkında açıklamada şu bilgiler yer aldı:

"Intelligent Vana'nın kontrol fonksiyonları PICV'lere (basınçtan bağımsız kombine vanalara) benzer şekilde, hidronik sistemin otomatik olarak dinamik dengelenmesini sağlar. Dinamik hidronik balanslama basınç dalgalanmalarını otomatik olarak dengeler, böylece binadaki sıcaklık değişimlerini önler ve kullanıcılar için konfor seviyesini yükseltir. İlave basınç kontrol vanalarına ya da karmaşık hidronik hesaplamalara gerek yoktur.

Siemens Building Operator bulut uygulamasında, Intelligent Vana'nın vana ayarları ve enerji tüketimi değerlerini içeren raporlar oluşturur. Raporlar herhangi bir zamanda görüntülenebilir ve enerji izlemesi yapılabilir. Vanalar Desigo bina yönetim sistemine entegre edilirse, değişen çalışma koşullarına kolayca adapte edilebilir. Otomatik fonksiyon testleri veya enerji optimizasyon çözümleri daha sonra vanalara yüklenebilir."



Kaynak: DHA

- İstanbul