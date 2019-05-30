Siemens Gamesa 5.X rüzgar enerjisi platformu Türkiye'de tanıtıldı

İSTANBUL, DHA (Kurumsal Haber) -

SIEMENS Gamesa, 170 metrelik çaplı rotuyla yeni Siemens Gamesa 5.X onshore platformunu ICCI 2019 etkinliğinde tanıttı.

Siemens Gamesa Renewable Energy, ürün portföyündeki yenilikleri 28-30 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilen 25'inci Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı'nda (ICCI) ziyaretçilerle paylaştı. Etkinlikte, SG 5.8-155 ve SG 5.8-170 olmak üzere iki farklı türbin modelini içeren yeni Siemens Gamesa 5.X onshore (karasal) rüzgar enerjisi platformu da Türkiye pazarına ilk kez tanıtıldı.

"ÜRETİME 2020 YILININ SONUNDA BAŞLAMAYI ÖNGÖRÜYORUZ"

Yeni portföy hakkında konuşan Siemens Gamesa Türkiye CEO'su Ebru Çiçekliyurt, "5,8 MW nominal kapasiteyle Siemens Gamesa onshore portföyündeki en yüksek birim kapasitesini sağlayan platform, aynı zamanda 155 ve 170 metrelik çaplarıyla sektörün en büyük rotorlarını da sunuyor. Bu sayede yüksek, orta ve düşük rüzgar koşullarında maksimum performans elde edilebiliyor. SG 5.8-155'in ilk global prototipinin montajı 2020 ortası için planlıyoruz. Üretimin de 2020'nin dördüncü çeyreğinde başlamasını öngörüyoruz. SG 5.8-170'in ilk global prototipi ise 2020'nin üçüncü çeyreğinde hazırlanacak ve üretim 2021'in birinci çeyreğinde başlayacak" dedi.

Çiçekliyurt, "ICCI'da ayrıca SG 4.5-145'in teknolojik açıdan geliştirilmiş sürümü olan ve 5,0 MW nominal güçle daha yüksek verimlilik sağlarken Seviyelendirilmiş Enerji Maliyetini (LCoE) düşüren SG 5-145 türbini de tanıttık. Bu türbin, son teknolojili kontrol sistemi, artırılmış kanat aerodinamiği, sahaya uygun esnek güç sınıfı seçenekleri ve optimum lojistik için modüler tasarımıyla dikkat çekiyor" ifadelerini kullandı.

"YENİ TÜRBİNLER TÜRKİYE PAZARINA UYUM SAĞLIYOR"

Çiçekliyurt, konuşmasını şöyle noktaladı:

"ICCI etkinliğinde sunduğumuz yeni türbinler Türkiye pazarına mükemmel uyum sağlayacak. Bu platformu üretimden lojistiğe, inşaattan servise kadar tüm değer zincirini iyileştiren esnek bir tasarımla sunuyoruz. Ayrıca platformun çok yönlü yapısı da pek çok farklı sahada kullanım imkanı sağlıyor. Rüzgar enerjisi sektöründeki en son teknolojileri barındıran yeni ürünlerimizin, bizim için önemli bir pazar olan Türkiye'deki varlığımızı daha da güçlendireceğine inancım tam."

ICCI 2019'DA SIEMENS GAMESA PROJESİNE ÖDÜL

25'inci yılında 'Enerjide Değişim ve Dönüşüm' temasıyla gerçekleştirilen ICCI 2019'da, teknoloji ve dijitalleşme odaklı değişim ve dönüşüme en iyi uyum sağlayan firmalar da ödüllendirildi. Siemens Gamesa, Yenilenebilir Enerji Santralleri kategorisinde, Muğla'daki Fatma RES rüzgar projesiyle ödüle layık görüldü.

Kaynak: DHA