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Siemens Gamesa Kartal RES'e Anadolu rüzgarına uygun türbin tedarik edecek

Siemens Gamesa, 53 megavatlık Kartal Rüzgar Enerjisi Santrali (RES) projesi için Türkiye'de ilk defa kullanılacak Anadolu iklimine uygun yeni rüzgar türbininin kurulumunu yapacak.

14.01.2020 11:20 | Son Güncelleme: 14.01.2020 11:26Siemens Gamesa Kartal RES'e Anadolu rüzgarına uygun türbin tedarik edecek
Gamesa, 53 megavatlık Rüzgar Enerjisi Santrali (RES) projesi için 'de ilk defa kullanılacak Anadolu iklimine uygun yeni rüzgar türbininin kurulumunu yapacak.
Şirketten yapılan açıklamada, Siemens Gamesa'nın söz konusu projeye esnek güç değeri aralığına sahip olan SG 4.5-145 karasal (onshore) rüzgar türbinlerinin tedariğini sağlayacağı belirtildi.
Söz konusu türbinlerin en büyük özelliğinin Anadolu iklimi gibi orta seviye rüzgar koşullarında en yüksek verimi sağlaması olduğu kaydedilen açıklamada, türbinin spesifik saha koşullarına göre özelleştirilmiş çözümlerle maksimum verimlilik elde etmek üzere geliştirildiği vurgulandı.
Açıklamada, türbinin bu proje çerçevesinde esnek bir şekilde yapılandırılarak 4,2 ile 5 megavat arası enerji üretebildiği ve Türkiye'de ilk kez sipariş edilen türbinlerin kurulumunun 2020 yılında yapılmasının planlandığı aktarıldı.
Siemens Gamesa'nın Artıbir Enerji Grup'tan da 3,75 megavat operasyon modlu SG 3.4-132 Class IA türbinler için toplam 30 megavatlık sipariş aldığı bildirilen açıklamada, söz konusu model için Türkiye'deki ilk siparişlerin kurulumunun da 2020'de yapılacağı ifade edildi.
Yeni projelerin İzmir, Çanakkale ve Eskişehir'de orta ve yüksek rüzgar koşullarındaki sahalarda hayata geçirileceği ve geçen yılın 4'üncü çeyreğinde imzaları atılan bu siparişlerin tamamı için uzun vadeli servis anlaşmalarının da imzalandığı belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Siemens Gamesa Türkiye Üst Yöneticisi Ebru Çiçekliyurt, Türkiye'deki konumlarını daha da güçlendirecek yeni projeler alabilmenin gururunu yaşadıklarını kaydetti.
Dünya genelinde toplam 2 gigavattan yüksek kapasiteli projelerde kullanılan ve güçlü performansıyla müşterilerin tercihi olan karasal SG 4.5-145 türbininin Türkiye'de ilk kez kullanılacağını vurgulayan Çiçekliyurt, "Türkiye'nin rüzgar enerjisi pazarı kayda değer bir büyüme potansiyeline sahip bulunuyor ve şirketimiz de ülkedeki güçlü performansıyla bu büyümeye katkı sağlamak için ideal konumda yer alıyor. Aldığımız bu yeni siparişler de müşterilerimize büyük bir ekonomik katma değer kazandıran teknoloji ve servisler sunduğumuzu bir kez daha gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye, Siemens, Kartal, Ekonomi

Kaynak: AA

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