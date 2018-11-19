Siemens Healthineers Türkrad 2018'e Damgasını Vurdu

19 Kasım 2018 Pazartesi 12:50



19 Kasım 2018 Pazartesi 12:50

Siemens Healthineers Türkiye, 39. Ulusal Radyoloji Kongresi TÜRKRAD 2018'de görüntüleme çözümlerini sergiledi.Siemens açıklamasına göre, radyoloji alanında Türkiye'nin en büyük etkinliklerinden olan Ulusal Radyoloji Kongresi'nin otuz dokuzuncusu (TÜRKRAD 2018) Antalya'da düzenlendi.Hassas tıp, kişiselleştirilmiş tedavi, sağlıkta dijitalleşme, yapay zeka, derin makine öğrenimi ve hasta deneyimi konularında yoğun Ar-Ge çalışmalarıyla geliştirdiği ürünlerle sağlık sektöründe fark yaratan Siemens Healthineers, "Sağlıkta Geleceği Şekillendiriyoruz" sloganıyla kongre boyunca tıp dünyasıyla bir araya geldi.Sağlık teknolojilerinde 170 yılı aşkın deneyime sahip olan Siemens Healthineers, TÜRKRAD 2018'deki standında teknolojik yeniliklerini ve üstün hizmet kalitesini sergiledi.Standıyla kongre ziyaretçilerinden büyük ilgi gören Siemens Healthineers Türkiye, yeni nesil cihazlarıyla ilgili tanıtım videolarını dev ekrandan yayınlarken, bir başka ekrana da ultrason demo görüntülerini yansıttı.Siemens Healthineers, etkinlikte özellikle düşük radyasyon dozu, yüksek zamansal çözünürlük, hasta konforu odağında geliştirilen yeni ultrason cihazlarını tanıttı. Siemens Healthineers standında yeni nesil ACUSON Juniper ve ACUSON Sequoia ultrason çözümleriyle yapılan canlı demolara TÜRKRAD 2018 katılımcıları yoğun bir ilgi gösterdi.Kongreye katılan doktorlar, bu cihazları doğrudan kullanarak ultrasonografide en yeni teknolojileri deneyimleme imkanı buldu.Kongre'nin ikinci günü Türk Radyoloji Derneği Başkanı Dr. Tamer Kaya, Siemens Healthineers Türkiye Genel Müdürü Şevket On'a bir plaket sunarak katılımlarından dolayı teşekkür etti.Etkinlik sırasında bir açıklama yapan On, şunları kaydetti:"Siemens Healthineers kişiye özel tıp uygulamalarının yaygınlaştırılması, bakım hizmetlerinin dönüştürülmesi, hasta deneyiminin iyileştirilmesi ve sağlık hizmetlerinin dijitalleştirilmesi konularında dünyanın her noktasındaki sağlık kuruluşlarını destekleyerek daha fazla değer yaratmalarını sağlıyor. Gelişmiş teknolojilerimizi içeren ürün ve çözümlerimizi, TÜRKRAD gibi önemli bir kongrede kıymetli katılımcılara daha yakından tanıtma imkanı bulduk. Siemens Healthineers Türkiye olarak sürekli güncellenen portföyümüzle, sağlık sektörünün teknolojik ihtiyaçlarını karşılamanın gururunu yaşıyoruz."TÜRKRAD 2018'in son gününde ise Türk radyolojisinin gelişimine katkı sağlamak ve genç radyologların uluslararası platformlardaki etkinliğini artırmak amacıyla düzenlenen Siemens Healthineers Radyoloji Ödülü Töreni gerçekleştirildi. Bu yıl 12'ncisi düzenlenen Radyoloji Ödülü'nün kazananı Serdar Arslan oldu.