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Siemens, Hindistanlı ekipman üreticisi C&S Electric'i 267 milyon avroya satın alıyor

Alman teknoloji şirketi Siemens'in merkezi Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bulunan elektrikli ekipman üreticisi C&S Electric'i 267 milyon avroya satın almak konusunda anlaştığı bildirildi.

24.01.2020 18:06 | Son Güncelleme: 24.01.2020 18:06Siemens, Hindistanlı ekipman üreticisi C&S Electric'i 267 milyon avroya satın alıyor
Alman teknoloji şirketi 'in merkezi 'ın başkenti Yeni Delhi'de bulunan elektrikli ekipman üreticisi C&S Electric'i 267 milyon avroya satın almak konusunda anlaştığı bildirildi.
Siemens'ten yapılan açıklamada, şirketin, satın almak amacıyla bir süredir görüşmeler yürüttüğü Hindistan şirketi C&S ile anlaşmaya vardığı kaydedildi. Buna göre, C&S Electric'in yüzde 99'ı için Siemens 267 milyon avro ödeyecek.
Açıklamada, satın almanın gerekli izinlere bağlı olduğu da vurgulandı.
Dünyanın en hızlı büyüyen pazarlarından birisi olan Hindistan'da, şirketler için altyapı ve enerji arzını iyileştirme konusunda büyük fırsatlar bulunduğu belirtiliyor. Söz konusu satın almayla, Siemens, Hindistan'ın hava alanları, konut, inşaat ve altyapı sektörlerindeki varlığını artırmayı hedefliyor.
1966'da kurulan C&S Electric'in 3 fabrikasında 5 bin çalışanı bulunuyor. Şirketin 2019 cirosunun 150 milyon civarında olduğu hesaplanıyor.

Yeni Delhi, Hindistan, Siemens, Güncel

Kaynak: AA

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