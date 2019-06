Siemens'in buluta bağlı yeni nesil ürünü "Intelligent Vana"

Kaynak: AA

Siemens, geliştirdiği yeni nesil "Intelligent Vana" ile ısı transferinde yüksek optimizasyon sağlıyor.Siemens açıklamasına göre, Siemens Akıllı Altyapı bölümü tarafından geliştirilen "Intelligent Vana", ısıtma grupları ve klima santralleri için ısı transferi optimizasyonu sağlıyor. Doğrudan buluta bağlanabilen ve kendi kendini optimize eden ürün sayesinde, debi, gidiş-dönüş sıcaklıkları ve ısı çıktısı izlenerek vana ayarları otomatik olarak adapte ediliyor.Siemens ABT Go uygulamasını kullanarak kablosuz LAN üzerinden hızlı ve güvenilir bir şekilde devreye alınabilen Intelligent Vana, debi sensörü, vana ve kontrolörün ayrı olarak monte edilmesi ile esnek montaj kolaylığı sağlıyor. Bağlanabilirlik özelliği ile sürekli güncellik sağlıyor ve ilave fonksiyonları buluttan istenildiği zamanda indirilebiliyor.Intelligent Vana sürekli sıcaklık, debi ve enerjiyi ölçerek kendi ayarlarının ısı transfer cihazının ısıtma veya soğutma davranışına göre uygun olup olmadığını kontrol eder. İşletim sırasındaki kirlenmenin neden olduğu değişen değerleri otomatik olarak adapte eder. Böylece sistemin ömrü boyunca tekrar tekrar manuel ayarlamaların yapılmasının önüne geçer. Aynı zamanda, Intelligent Vana'nın ısı transfer cihazı optimizasyon özelliği ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme (HVAC) sistemlerinin her zaman enerji tasarruflu bir şekilde çalışmasını sağlar. Vana, ısı transfer cihazından gelen ek enerjinin verimli bir şekilde daha yüksek ısıtma veya soğutma çıktısına çevrilemediği debiyi tespit eder. Bu sayede enerji tasarrufunu sağlayarak sistemi optimize eder.Intelligent Vana'nın devreye alınması otomatik, hızlı ve güvenilirdir. Veri transferi için farklı yöntemler kullanılabilir. İkiz veri setleri doğrudan Desigo ABT Site devreye alma aracından veya ABT Go uygulamasını kullanarak vanaya indirilebilir. En etkili yöntem vananın doğrudan buluta bağlanmasıdır. Böylece planlama aşamasında ayarlanan değerlerin daha sonra uzaktan erişim yoluyla ayarlanması kolaylıkla sağlanır. Değerler, çalışma sırasında bile her zaman optimize edilebilir. Kablosuz LAN ve doğrudan bulut bağlantısına ek olarak, Intelligent Vana üçüncü bir iletişim ara yüzü sunar: BACnet/ IP.-Montaj özelliği ile yerden tasarruf sağlarSunduğu çok esnek montaj seçenekleri ile yerden tasarruf etmeyi sağlar. Ultrasonik akış sensörü gidiş hattına, vana da dönüş hattına monte edilebilir. Kontrolör boruya paralel, çapraz veya duvarda ayrı olarak monte edilebilir. Renk kodlu geçmeli bağlantılar sayesinde debi sensörü, vana ve kontrolör hızlı, kolay ve hatasız bir şekilde bağlanır.Intelligent Vana'nın kontrol fonksiyonları, Basınçtan Bağımsız Kombine Vanalara (PICV) benzer şekilde, hidronik sistemin otomatik olarak dinamik dengelenmesini sağlar. Dinamik hidronik balanslama basınç dalgalanmalarını otomatik olarak dengeler, böylece binadaki sıcaklık değişimlerini önler ve kullanıcılar için konfor seviyesini yükseltir. İlave basınç kontrol vanalarına ya da karmaşık hidronik hesaplamalara gerek yoktur.Siemens Building Operator bulut uygulamasında, Intelligent Vana'nın vana ayarları ve enerji tüketimi değerlerini içeren raporlar oluşturur. Raporlar herhangi bir zamanda görüntülenebilir ve enerji izlemesi yapılabilir. Vanalar Desigo bina yönetim sistemine entegre edilirse, değişen çalışma koşullarına kolayca adapte edilebilir. Otomatik fonksiyon testleri veya enerji optimizasyon çözümleri daha sonra vanalara yüklenebiliyor.