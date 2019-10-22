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Siemens'ten kendi kendini temizleyen elektrikli süpürge

Siemens'in yüksek performanslı VSX7XTRM toz torbasız elektrikli süpürgesi, her zeminde kolay ve konforlu temizlik sunuyor.

22.10.2019 10:06Siemens'ten kendi kendini temizleyen elektrikli süpürge
Siemens'in yüksek performanslı VSX7XTRM toz torbasız elektrikli süpürgesi, her zeminde kolay ve konforlu temizlik sunuyor.

Siemens açıklamasına göre, uzun kullanımlarda dahi değiştirilmesine gerek duyulmayan inovatif HEPA filtreli VSX7XTRM, elektrikli süpürge dünyasında bir ilk olan SelfClean sensor teknolojisine sahip olmasıyla öne çıkıyor. Bu sayede VSX7XTRM, filtresinin tıkandığını algılayarak kullanıcılarının temizlemesine gerek kalmadan kendi kendine filtre temizliği yapıyor.
Halı ve sert zeminde ulaşılabilen en iyi temizleme performansı sunan elektrikli süpürge, SensorBagless teknolojisi ve turbo başlığı ile de derinlere işlemiş temizlemesi en zor tozları, evcil hayvan tüylerini ve saçları kolaylıkla ve sessizce temizliyor.

Siemens, Güncel

Kaynak: AA

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