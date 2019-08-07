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Siemens Türkiye'nin opera yarışması genç yetenekleri bekliyor

Siemens Opera Yarışması için başvuru süreci başladı.

07.08.2019 11:43 Siemens Türkiye'nin opera yarışması genç yetenekleri bekliyor
Siemens Opera Yarışması için başvuru süreci başladı.
Siemens'ten yapılan açıklamaya göre, genç opera sanatçılarını dünya sahneleriyle tanıştırmak amacıyla düzenlenen Siemens Opera Yarışması için son başvuru tarihi 29 Ağustos olarak belirlendi.
Profesyonel ya da henüz kariyerinin başında olan opera sanatçılarının katılabildiği yarışmada başvurular, Siemens.com.tr/opera19 adresi üzerinden yapılacak.
Siemens Opera Yarışması'nda elemeler ise 6-8 Eylül'de İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nda (İKSV) gerçekleştirilecek.
Yarışmayı kazanan genç yetenekler, Almanya'da opera eğitimi alma şansı yakalayacak. Genç opera sanatçıları böylece Türkiye'yi dünya sahnelerinde temsil etme imkanına sahip olacak.
Yarışmayı birinci olarak tamamlayan opera sanatçısı, Almanya'daki Karlsruhe Operası'nda bir yıllık eğitim bursu ve Goethe-Institut İstanbul'da 4 aylık Almanca dil eğitimi alma fırsatı yakalayacak.
Yarışmanın ikincisi Avusturya Salzburg Mozarteum Müzik Akademisi'nde 6 haftalık eğitim bursu ve Goethe-Institut İstanbul'da 2 ay Almanca dil eğitimi alma şansı kazanacak. Yarışmanın üçüncüsü ise 2 bin avro para ödülünün sahibi olacak.
Türkiye'de 1998 yılından bu yana düzenlenen tek ulusal opera yarışması olma özelliği taşıyan Siemens Opera Yarışması'nın jüri başkanlığını Prof. Yekta Kara yürütüyor.

Türkiye, Siemens, Ekonomi

Kaynak: AA

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