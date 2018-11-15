Siemens ve Aruba'dan İş Ortaklığı

15 Kasım 2018 Perşembe 11:58



15 Kasım 2018 Perşembe 11:58

Siemens ve Aruba, Operasyonel Teknoloji (OT) ve Bilgi Teknolojisi (BT) dünyalarını birleştirmeye odaklı stratejik bir iş ortaklığını duyurdu.Siemens ve Aruba, Operasyonel Teknoloji (OT) ve Bilgi Teknolojisi (BT) dünyalarını birleştirmeye odaklı stratejik bir iş ortaklığını duyurdu. Yapılan açıklamada; tamamlayıcı portföylere dayanarak Siemens ve Aruba, yüksek tesis ve şebeke kullanılabilirliği sağlayan, güvenilir, güvenli ağları ile müşterileri destekleyebiliyor. Müşteriler, Siemens'in endüstriyel ethernet ağ bileşenlerinin önde gelen sağlayıcısı olarak uzmanlığına ve Aruba'nın kablolu ve kablosuz LAN altyapısındaki liderliğine dayanarak, fabrikadan kurum ofislerine kadar birlikte çalışabildikleri kanıtlanmış entegre ağlardan yararlanıyorlar.İş ortaklığı kapsamında; çözümler arasında, şirketlerin mühendislik ve destek uzmanlarına doğrudan erişimi olan kapsamlı iş ortakları ağlarını içeren, çeşitli kanallar yoluyla kurulabilen kablolu ve kablosuz ağ ürünleri ve ilgili yazılımlar bulunuyor. Aruba ve Siemens, satış öncesi danışmanlık ve mühendislik, profesyonel hizmetler (proje yönetimi, devreye alma, fabrika kabul testleri ve tasarım mühendisliği dahil), yönetilen operasyonlar ve bakım hizmetleri ve satış sonrası desteği kapsayan müşteri ihtiyaçlarını karşılayacaklar.Siemens AG Yönetim Kurulu Üyesi Klaus Helmrich, konu ile ilgili değerlendirmesinde "Siemens ve Aruba arasındaki işbirliği, dijital kurumun temellerinden biri olarak sunduğumuz endüstriyel ağları Aruba'nın ek BT ürünleri ile tamamlamak için önemli bir adımdır. Müşteriler, kullanılabilirliği ve güvenliği sağlayan geleceğe yönelik, entegre iletişim ağlarından faydalanacaklardır" dedi.Bir Hewlett Packard Enterprise şirketi olan Aruba'nın Başkanı ve Kurucularından Keerti Melkote de bu konuda şöyle konuştu: "Siemens ve Aruba, yaklaşık üç yıl boyunca birlikte çalışarak, onaylanmış referans tasarımlarıyla desteklenen teknoloji entegrasyonu sayesinde OT/ BT bölünmesini giderdi. Ortaya çıkan çözümler çeşitli endüstriyel uygulamalar; hem Siemens'in hem de Aruba'nın destek ekipleri tarafından desteklenmektedir" ifadelerini kullandı.Ayrıca yapılan bilgilendirmede; Siemens ve Aruba'nın entegre OT/BT çözümleri, Nuremberg'de 27-29 Kasım 2018'de, SPS IPC Sürücüleri 2018'de sergileneceği belirtildi. - İSTANBUL