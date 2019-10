Siemens ve Evonik'ten temiz performans için karbondioksit projesi

Evonik ve Siemens , ortak araştırma projeleri Rheticus II'yi başlattı.Siemens'ten yapılan açıklamaya göre, proje, yenilenebilir kaynaklardan ve bakterilerden elde edilmiş elektrikle karbondioksit (CO2) ve su kullanarak özel kimyasallar üretecek verimli ve güçlü bir test tesisi geliştirmeyi hedefliyor.İki şirket, Rheticus I projesinde de biyo-reaktör ve elektrolizörlerle yapay fotosentez için teknik açıdan elverişli bir temel oluşturmak üzere 2 yıl süreyle iş birliği yapmıştı. Evonik ve Siemens, şimdi de daha önce ayrı tutulan bu iki tesisi Evonik'in Marl'daki (Almanya) sahasında bir test tesisinde bir araya getiriyor. Rheticus II, 2021 yılına kadar devam edecek ve Almanya Federal Cumhuriyeti Eğitim ve Araştırma Bakanlığı'ndan yaklaşık 3,5 milyon avro destek alacak.-"Gelecekte bu platform, CO2'nin olduğu her yere kurulabilir"Açıklamada görüşlerine yer verilen Rheticus projesinin sorumlusu Thomas Haas, Rheticus'ta kullanılan yenilikçi teknolojinin, Almanya'nın enerji geçişini başarıyla tamamlamasına katkıda bulunma potansiyeline sahip olduğunu belirterek, "Gelecekte bu platform CO2'nin olduğu her yere, örneğin enerji santrallerine ya da biyogaz tesislerine kurulabilir. Yapay fotosentez sayesinde mevcut CO2'yi ham madde olarak kullanıp yüksek değerli kimyasallar üretebiliyoruz." ifadelerini kullandı.Siemens'te Power2X araştırmasının yetkilisi Karl-Josef Kuhn da enerji geçişinde ortaya çıkan çeşitli sorulara yanıt verebilecek, esnek bir sistem geliştirdiklerini aktararak, "Yenilenebilir enerjiyi özel kimyasallar ya da yakıt gibi kullanılabilir maddelere dönüştürerek bu enerjiyi depolamayı mümkün hale getiriyoruz. Aynı zamanda şebekenin kararlılığına da katkıda bulunuyoruz. Çünkü üretim öylesine esnek hale geliyor ki enerji arzındaki dalgalanmalara karşılık verebiliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.Rheticus teknoloji platformu, ham madde olarak CO2 kullanıyorTest tesisinin 2020 yılı başlarında faaliyete geçmesi planlanıyor. Bu tesiste elektrolizörler ve bir biyo-reaktör bulunuyor. İlk adımda, elektrik kullanılarak karbondioksit ve su elektrolizörlerde karbonmonoksit (CO) ve hidrojene dönüştürülüyor. Daha sonra özel mikroorganizmalar, bu şekilde sentezlenmiş gazlardaki CO'yu kimyasallara dönüştürüyor.Siemens ve Evonik, bu yapay fotosentez sürecine kendi yetkinlik alanları çerçevesinde (elektroliz ve biyo-teknoloji) katkıda bulunuyor. Yapay fotosentez, kimyasal ve biyolojik adımların bir araya getirilmesiyle enerji kullanılarak CO2 ve sudan kimyasallar üretilmesini sağlıyor. Bitkiler de doğal fotosentezi benzer bir şekilde kullanıyor. Klorofil, enzimler ve güneş ışığı sayesinde, enerji açısından çok zengin, yaşamsal bir besin olan glikoz sentezleniyor. Ayrıca, Rheticus teknoloji platformu ham madde olarak CO2 kullandığı için atmosferdeki karbondioksit seviyesinin azaltılmasına da katkıda bulunuyor. Örneğin, bir ton bütanol üretilmesi için 3 ton karbondioksite ihtiyaç duyuluyor.Siemens, dünyanın ilk tam otomatik CO2 elektrolizörünü geliştirdiSentez modülü Evonik'te 2019 ilkbaharında hizmete girdi. Bu modülün merkezinde, 2000 litre kapasiteli, 8 metre yüksekliğinde, paslanmaz çelikten bir biyo-reaktör yer alıyor. Reaktörün içinde mikroorganizmalar durmaksızın işlem yapıyor. Bu mikroorganizmaların ana besin kaynağı ise hidrojen ve karbonmonoksit.Siemens 2019 yazında tam otomatik bir CO2 elektrolizörü geliştirdi ve bu cihaz bir konteynerin içine entegre edildi. Dünyanın bu ilk CO2 elektrolizöründe 10 hücre bulunuyor ve elektrotların toplam yüzey alanı 3000 cm2'ye ulaşıyor. Elektrolizör ve biyo-reaktör gelecek aylarda bir araya getirilecek. Ayrıca, biyo-reaktörde oluşan sıvının işlenerek saf kimyasallara dönüştürülmesine yönelik bir başka ünite de inşa halinde bulunuyor.Test tesisinde bakteriler araştırma amacıyla bütanol ve hekzanol üretecek. Bu maddeler, özel plastikler ve gıda takviyeleri gibi ürünlerin imalatının ilk aşamalarında kullanılıyor. Fakat bakteri varyantlarına ve koşullara bağlı olarak başka özel kimyasallar da elde edilebiliyor. Rheticus II'nin başarıyla tamamlanmasıyla Evonik ve Siemens, CO2'den kimyasallar ve yapay yakıtlar gibi faydalı ve enerji açısından zengin maddelerin esnek ve modüler bir süreçle üretilebilmesini sağlayan benzersiz bir teknoloji platformuna sahip olacak.