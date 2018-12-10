Sierra Leone'de Doktorlar Grevde

FREE Batı Afrika
ülkesi Sierra Leone
'de doktorlar, maaşlarının düşük olması, kötü çalışma koşulları ve sağlık sektörüne yatırım yapılmaması gibi gerekçelerle greve gitti.
Sierra Leone Tıp ve Diş Derneğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, maaşlarının düşük olmasını, kötü çalışma koşullarını ve sağlık sektörüne yatırım yapılmamasını gerekçe gösteren doktorlar, ülke genelinde grev başlattı.
Açıklamada, "Bugünden itibaren ülke genelinde doktorlar, talepleri karşılanana kadar işe gitmeyecek." ifadesine yer verildi.
Geçen ay, doktorlarla sağlık bakanlığı arasında görüşmeler yapılmış ve doktorlar hükümete 21 gün süre vermişti.
Sağlık Bakanı Dr. Alpha Tejan Wurie, yaptığı açıklamada, doktorlarla yapılan görüşmede anlaştıklarını ve greve gitmeyeceklerini söylemişti.
Sierra Leone'de doktorlar, düşük maaş ve kötü çalışma koşulları nedeniyle yurt dışında çalışmayı tercih ediyor.
Ülkede 2014'te görülen Ebola vakasında tıbbi malzeme yetersizliği nedeniyle 10 doktor hayatını kaybetmişti.
Afrika,Sierra Leone
10 Aralık 2018 Pazartesi 20:36