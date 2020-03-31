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Sierra Leone'de ilk Kovid-19 vakası görüldü

Batı Afrika ülkelerinden Sierra Leone'de ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.

31.03.2020 18:50 | Son Güncelleme: 31.03.2020 18:50
Sierra Leone'de ilk Kovid-19 vakası görüldü
Batı Afrika ülkelerinden Sierra Leone'de ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.
Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio, ulusal televizyonda yaptığı açıklamada, 16 Mart'ta Fransa 'dan gelen 37 yaşındaki bir kişiye yapılan testin pozitif çıktığını duyurdu.
Bio, hastanın karantinaya alındığı ve durumunun stabil doluğunu belirtti.
Sierra Leone'de daha önce Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemler kapsamında 12 ay "acil durum" ilan edilmişti.
Salgının Afrika'daki son durumu
Sağlık altyapısının yetersizliği nedeniyle virüsün yayılmasından büyük endişe duyan hükümetler, vaka sayıları az olmasına rağmen Kovid-19'a karşı sıkı önlemler aldı.
Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin son verilerine göre, kıtada 48 ülkede 5 binin üzerinde Kovid-19 vakası görüldü, 173 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
Kıtada hastalığa yakalanan 300'den fazla kişi ise sağlığına kavuştu.
Afrika'da 20'ye yakın ülkede sokağa çıkma yasağı uygulanırken, 31 ülke sınırlarını kapattı, 12 ülke uluslararası uçuşları durdurdu.
Kıtada virüse rastlanmayan ülkeler Lesotho, Komorlar Birliği, Güney Sudan, Sao Tome ve Principe, Burundi ve Malavi olarak açıklandı.
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Kaynak: AA

Etiketler: Cumhurbaşkanı, Sierra Leone, Fransa, Afrika, Güncel
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