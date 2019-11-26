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Sierra Leone'de Lassa sıtmasından 3 kişi öldü

Batı Afrika ülkelerinden Sierra Leone'de Lassa sıtmasına yakalanan 8 kişiden 3'ü hayatını kaybetti.

26.11.2019 13:14 | Son Güncelleme: 26.11.2019 13:14Sierra Leone'de Lassa sıtmasından 3 kişi öldü
Batı ülkelerinden Sierra Leone'de sıtmasına yakalanan 8 kişiden 3'ü hayatını kaybetti.
Yerel basında çıkan haberlere göre, Sağlık Bakanlığı, ülkede Lassa sıtması salgını olduğunu duyurarak, 8 kişide bu hastalığa rastlandığını ve 3 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.
Ölenler arasında Tonkolili bölgesindeki Masanga Hastanesi'nde görevli Hollandalı bir doktor ve sağlık çalışanın da olduğu kaydedildi.
Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından salgının yayılmasını önlemek için bölgeye sağlık ekipleri gönderildi.
Yetkililer, halka hijyen konusunda dikkatli olmaları, fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri uyarısında bulunuyor.
Fare dışkısı, tükürüğü ya da kanıyla temas sonucu bulaşan Lassa sıtması, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.
Nijerya'da Lassa sıtması salgınında ocak-mayıs döneminde 129 kişi yaşamını yitirmişti.

Sierra Leone, Afrika, Lassa, Sağlık

Kaynak: AA

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