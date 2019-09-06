Sierra Leone heyeti İzmir'de görüşmelerde bulunacak

Türkiye'nin Afrika'ya ilk ihracatını gerçekleştiren Africa Trade Center Kurucusu Süha Özkan İzmir ekonomisinin kazanması için Afrika'dan davet ettiği heyeti ağırladı.

Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'den İzmir Fuarı'nın açılışı için gelen Sierra Leone temsilcileri Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı Abu Bakarr Karim, Ulaştırma ve Havacılık Bakanı Kabineh Moinama Kallon, Ticaret ve Sanayi Bakanı Edward Hinga Sandy ve Petrol Düzenleme Kurumu İcra Başkanı Brima Baluwa Koromo'yu Fahri Konsolos-Afrika Ticaret Merkezi Kurucusu Süha Özkan ve Başkan Yardımcısı Kristina Özkan havaalanında karşıladı. Bir dizi toplantıya katılacak olan heyet İzmir Fuarı'nın açılışının ardından İzmir'den ayrılacak.

Türkiye'nin Afrika'ya ilk ihracatını 1983 yılında gerçekleştiren ATC Kurucusu ve CEO'su Süha Özkan, bugün Afrika'da 24 ülkeye inşaat, gıda, mobilya sağlık malzemeleri üzerine senelik 1200'ün üzerinde konteyner ihracat yaparken, ananas, soya fasulyesi, susam vekömür olarak 250 konteynir civarında ithalat gerçekleştiriyor. Amacının ticaretin ötesinde İzmir'e yönlendirmek olduğunu söyleyen Özkan, "İzmir kazansın İzmir ön plana çıksın, çünkü Türkiye'nin esas kaynağı İzmir. Gelen Afrikalılar'ı ben koordine ediyorum. Buradaki amaç Afrikalı yatırımcıları İzmir'e, İzmir'deki yatırımcıları Afrika'ya kazandırmak. Ekonomik, kültürel ve iki ülke arasındaki bağların güçlendirilmesi, Türk ve Sierra Leone yatırımcılarını doğru adreslerde karşılaştırmak için yoğun çaba harcıyorum" dedi.