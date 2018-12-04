Siesta Mobilya Euroleague Basketbol'un Yeni Resmi Sponsoru Oldu

Sektöründe global etkiye sahip, 80 ülkede faaliyet gösteren ve 500 satış noktası bulunan Siesta, üretimlerinin %70'ini ihraç ediyor. Avrupa'da, Fransa, İspanya, Yunanistan, Almanya ve İtalya başta olmak üzere İsrail, Amerika ve Avustralya gibi farklı ülkelerde yaptığı yatırım ve ihracatlarla, sektöründe lider konumda yer alıyor. Tasarım ve inovasyon odağında üretimlerini gerçekleştiren Siesta, ürünlerini Türkiye'de ve yurtdışında kullanıcılarına ulaştırıyor.

Siesta Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Işıldar Euroleague Basketbol ile iş birliklerine dair, Siesta'nın 41 yıldır sektöründe güçlü, her geçen yıl global pazarda büyüyen bir marka olduğunu belirterek; "Özellikle Türkiye, Fransa, Yunanistan, İtalya ve İspanya gibi ülkelerde önemli konumda yer alması, Euroleague Basketbol ile iş birliğimiz açısından önem taşıyor. Euroleague Basketbol maçlarının ilgili ülkelerde gerçekleşmesinin, markamızın tasarım anlayışındaki dinamiği ve Avrupa pazarındaki gelişmesi ile uyumlu olduğunu düşündük ve marka bilinirliliğimize olumlu yönde katkı sağlayacağına inanarak, Euroleague Basketbol ile iş birliğimize ilk adımı atmaya karar verdik. 2018-2019 sezonu için başlattığımız bu ortaklık ile Siesta'yı Avrupa'da temsil etmeyi amaçlıyor, gelecek yıllarda da ortaklığın markalaşma sürecimizi geliştireceğine inanıyoruz." dedi.

Siesta'dan 30 milyon TL'lik yatırım hedefi

Siesta'nın, Euroleague Basketbol'un desteği ile yeni yatırımlara odaklandığına dikkat çeken Işıldar; "Dış mekân mobilyada, metal ve ahşap malzeme üretimleri gerçekleştirmek ve 30 milyon TL'lik bir yatırımla sektöründe yer almak istiyoruz." dedi.

Euroleague Basketbol CEO ve Başkanı Jordi Bertomeu yaptığı açıklamada; "Türk takımları Avrupa'da bir klasik hale gelmiş durumda. Türk takımlarının son sezonlarda Dörtlü Final'de yer aldığını görüyoruz. Siesta'yı basketbola, global etki ve vizyon yaratan bir unsur olarak bakan bir başka resmi sponsor ortağımız olarak tanıtmaktan mutluluk duyuyoruz. Euroleague'e güvenerek iş birliğini gerçekleştiren Siesta'nın, basketbol sporunun, iş sektörlerinin büyümesine ve yeni boyutlar kazanmasına aracılık eden bir spor olduğunu göstermiştir. Siesta ile iş birliğimiz Türkiye pazarında stratejik bir önem taşımaktadır." sözleriyle anlaşmayı duyurdu.