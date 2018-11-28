28 Kasım 2018, 15:20
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Siesta, THY Avrupa Ligi'ne Sponsor Oldu

Siesta, THY Avrupa Ligi

Mobilya markası Siesta ile basketbolda Avrupa Ligi (Euroleague) organizasyonu, 2018-2019 sezonunu kapsayan sponsorluk anlaşması imzaladı.

Raffles Otel'deki imza töreninin gerçekleştirildiği basın toplantısına  Avrupa Ligi Başkanı ve Üst Yöneticisi Jordi Bertomeu, Siesta Yönetim Kurulu  Başkanı Tuncay Işıldar ile diğer davetliler katıldı.
Toplantıda açıklamalarda bulunan Bertomeu, Türkiye'de yapmış oldukları  sponsorluk anlaşmalarının bu ülkenin basketboldaki gücünün arttığının göstergesi  olduğunu belirterek, "Türk takımları Avrupa'da klasik hale gelmiş durumda. Türk  takımlarının son sezonlarda Dörtlü Final'de yer aldığını görüyoruz. Bu da  basketbolun Türkiye'deki popülerliğinin göstergesi. Sponsorluklar için bu durum  işimizi kolaylaştırıyor. Siesta ile bazı ortak noktalar yakaladık. Elimizden  geldiğince bu ortaklığı sürdürmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.
Jordi Bertomeu, Siesta'yı THY Avrupa Ligi'nin dijital ortamında, her  türlü platformunda ve Dörtlü Final'de aralarında görecekleri için mutlu  olduklarını aktardı.
Tüketici trendlerine bakıldığında genç nesile ulaşmak istediklerini  vurgulayan Jordi Bertomeu, "Genç nesilin ne görmek istediğini anlamamız  gerekiyor. Stratejilerimizi genç nesile de adapte etmemiz lazım. Teknoloji  imkanlarından faydalanmamız gerekiyor. Basketbolseverleri kulüpler ve  partnerlerle bir araya getirmeliyiz. Gelecekte daha fazla medya partnerimiz  olacak. Ana yükümlülüğümüz bu. Uyumlu pazarlama stratejileri yürütüyoruz." diye  konuştu.
Tuncay Işıldar ise THY Avrupa Ligi'nin gücüne hakim olduklarını  kaydederek, "THY Avrupa Ligi ile ilgili plan, uzun süreden bu yana düşündüğümüz  bir konuydu. Avrupa'daki marka bilinirliğimizi en üst seviyeye çıkarmak için bu  anlaşmayı uzatmayı da planlıyoruz. Tanınırlığımızın artması sonucunda yeni  tesisler yapmayı hedefliyoruz. THY Avrupa Ligi'nin katkısı ile markamızı  Avrupa'da en üst seviyeye çıkarmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Yapılan konuşmaların ardından Bertomeu ile Tuncay Işıldar, sembolik  olarak basketbol topuna imza attı.
Türk Hava Yolları,Avrupa

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