Siesta, THY Avrupa Ligi'ne Sponsor Oldu

Raffles Otel'deki imza töreninin gerçekleştirildiği basın toplantısına Avrupa Ligi Başkanı ve Üst Yöneticisi Jordi Bertomeu, Siesta Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Işıldar ile diğer davetliler katıldı.

Toplantıda açıklamalarda bulunan Bertomeu, Türkiye 'de yapmış oldukları sponsorluk anlaşmalarının bu ülkenin basketboldaki gücünün arttığının göstergesi olduğunu belirterek, "Türk takımları Avrupa'da klasik hale gelmiş durumda. Türk takımlarının son sezonlarda Dörtlü Final'de yer aldığını görüyoruz. Bu da basketbolun Türkiye'deki popülerliğinin göstergesi. Sponsorluklar için bu durum işimizi kolaylaştırıyor. Siesta ile bazı ortak noktalar yakaladık. Elimizden geldiğince bu ortaklığı sürdürmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Jordi Bertomeu, Siesta'yı THY Avrupa Ligi'nin dijital ortamında, her türlü platformunda ve Dörtlü Final'de aralarında görecekleri için mutlu olduklarını aktardı.

Tüketici trendlerine bakıldığında genç nesile ulaşmak istediklerini vurgulayan Jordi Bertomeu, " Genç nesilin ne görmek istediğini anlamamız gerekiyor. Stratejilerimizi genç nesile de adapte etmemiz lazım. Teknoloji imkanlarından faydalanmamız gerekiyor. Basketbolseverleri kulüpler ve partnerlerle bir araya getirmeliyiz. Gelecekte daha fazla medya partnerimiz olacak. Ana yükümlülüğümüz bu. Uyumlu pazarlama stratejileri yürütüyoruz." diye konuştu.

Tuncay Işıldar ise THY Avrupa Ligi'nin gücüne hakim olduklarını kaydederek, "THY Avrupa Ligi ile ilgili plan, uzun süreden bu yana düşündüğümüz bir konuydu. Avrupa'daki marka bilinirliğimizi en üst seviyeye çıkarmak için bu anlaşmayı uzatmayı da planlıyoruz. Tanınırlığımızın artması sonucunda yeni tesisler yapmayı hedefliyoruz. THY Avrupa Ligi'nin katkısı ile markamızı Avrupa'da en üst seviyeye çıkarmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yapılan konuşmaların ardından Bertomeu ile Tuncay Işıldar, sembolik olarak basketbol topuna imza attı.