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Şifa deposu asırlık lezzet "Tarhana" telaşı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde tarhanalar park ve bahçelerde hazırlanıyor.

12.10.2019 12:53Şifa deposu asırlık lezzet
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde tarhanalar park ve bahçelerde hazırlanıyor.

Tavşanlılı hanımlar sofraların sultanı olarak nitelendirilen şifa deposu "tarhana" telaşına düştü. Güneşli havalarda belediyenin bakımını üstlendiği park bahçelerde bu telaşın adresi oluyor.

Tavşanlı Belediyesi tarafından mahalle aralarına yapılan yeşil alanlar bugünlerde asırlık bir geleneğin ev sahipliğini üstlendi. Kış aylarında şifa niyetine pişirilen ve her sofranın baş tacı olan geleneksel tarhana çorbamız Tavşanlı'nın bereketli topraklarının ürünleri, ninelerin tariflerine ve de kadınların şefkatli yüreğiyle yoğruluyor. - KÜTAHYA

Tavşanlı, Güneşli, Kütahya, Güncel

Kaynak: İHA

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