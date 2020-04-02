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Şifa deposu Samandağ biberi tüketicinin gözdesi oldu

Yüksek lif içeriği ile kabızlığa, antioksidan içeriği ile de kalp hastalıkları başta olmak üzere birçok kanser türünde önleyici etkiye sahip olduğu bildirilen Samandağ biberi, Türkiye'nin her yerinden talep görüyor.

02.04.2020 11:31 | Son Güncelleme: 02.04.2020 11:32
Şifa deposu Samandağ biberi tüketicinin gözdesi oldu
Yüksek lif içeriği ile kabızlığa, antioksidan içeriği ile de kalp hastalıkları başta olmak üzere birçok kanser türünde önleyici etkiye sahip olduğu bildirilen Samandağ biberi, Türkiye 'nin her yerinden talep görüyor.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde yoğun olarak yetiştirilen ve hasat dönemi yaklaşan Samandağ biberi, özellikle vücutta yağ yakıcı etkisinden dolayı kilo vermeye olan katkısı sebebiyle büyük talep görüyor. İlkbahardan yaza geçiş döneminde hasadı yapılan Samandağ biberi, başka Şanlıurfa ve Gaziantep olmak üzere Türkiye'nin her yerine gönderiliyor.

26 yıldır çiftçilik yapan 4 çocuk babası Güney Saknılı, biberin Türkiye'de hemen hemen her yerinde tanındığını belirterek, "Birçok hastalığa iyi geldiği söylenmektedir, bunun yanında birçok kanser türüne de iyi geldiği belirtilmektedir. Acısıyla da hazmı kolaylaştırdığı bilinmektedir. Dolayısıyla Samandağ biberi şu an çok talep edilen bir çeşittir. Samandağ biberini diğer çeşitlerden ayıran özellik ise meyvenin kalın kabuklu, etli, hafif sulu ve çok çok acı olmasıdır" dedi.

Türkiye'nin birçok ilinden bibere talep olduğunu söyleyen Saknılı, "Samandağ biberinin üretimi en sağlıklı bitkinin en sağlıklı meyvelerini alıp tohumunu çıkardıktan yeni baştan ekimi için hazır hale getiriyoruz. Fideleri yetiştirdikten sonra, daha önce dikime hazır hale getirilen seralarda dikimini gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

Diyetisyen Müzeyyen Özal ise lif içeriği yüksek olduğundan dolayı bu çeşit biberin kabızlığa çok iyi geldiğine dikkat çekerek, "Antioksidan içeriği yüksek olduğundan dolayı ise kalp hastalıklarında birçok kanser türünde önleyici etkiye sahip. Aynı zamanda C vitamini içeriği yüksek olduğundan vücudun bağışıklık sistemini dengeliyor" diye konuştu.

Mide ve bağırsak hastalığı olanların, tansiyon hastalarının ve hamilelerin biberi kesinlikle kullanmamalarını tavsiye ettiklerini vurgulayan Bilgin, "Ayrıca çok fazla tüketimi mide ve bağırsakta tahrişe sebep olabilir hatta böbrek ve karaciğerde hasara bile neden olabilir" uyarısında bulundu. - HATAY

Kaynak: İHA

Etiketler: Samandağ, Türkiye, Güncel
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