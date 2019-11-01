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'Şifa deposu' tezgahlardaki yerini aldı

Diyarbakır'da taze sıkılmış meyve suları, sokak tezgahlarındaki yerini aldı.

01.11.2019 11:13'Şifa deposu' tezgahlardaki yerini aldı
Diyarbakır'da taze sıkılmış meyve suları, sokak tezgahlarındaki yerini aldı. Günde 200 bardağa yakın satan satıcılar, taze sıkılmış meyve sularının 'Eczanede satılmayan tek ilaç' olduğunu söyledi.

Diyarbakır'da, soğuk havaların kendini göstermesi ile birlikte seyyar satıcıların taze sıkılmış meyve suyu tezgahları, sokaklardaki yerini aldı. İnşaat mühendisliği bölümünde okuyan ve derslerinden arta kalan zamanlarda taze sıkılmış meyve suyu satan Azad Kara, soğuk havalarla birlikte işlerinin de açıldığını söyledi. Taze sıkılmış meyve sularını 'eczanede satılmayan tek ilaç' olarak nitelendiren Kara, "Günde yaklaşık 200 bardak satıyoruz. Taze sıkıldığı ve vitamin deposu olduğu için vatandaşlar tercih ediyor" dedi. - DİYARBAKIR

Güncel

Kaynak: İHA

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