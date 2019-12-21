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Şifa kaynağı Çukurca yoğurdu marka olma yolunda

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı Çukurca Mahallesine bir dizi ziyaret gerçekleştiren Seyitgazi Kaymakam Kutsal Baytak, ilçenin lezzetlerini marka yapacaklarını belirtti.

21.12.2019 10:26 | Son Güncelleme: 21.12.2019 10:31 Şifa kaynağı Çukurca yoğurdu marka olma yolunda
'in ilçesine bağlı Mahallesine bir dizi ziyaret gerçekleştiren Seyitgazi Kaymakam Kutsal Baytak, ilçenin lezzetlerini marka yapacaklarını belirtti.

Çukurcalı vatandaşlarla bir araya gelen Kaymakam Baytak, Çukurca Mahallesi ile özdeşleşmiş şifalı 'Çukurca kozalak yoğurdu'nu yakından inceleyerek yapımı hakkında bilgi aldı. Kaymakam Baytak; "İlçemizin mahalleriyle özdeşleşmiş bir çok lezzeti ve ürünü var. Bunlardan biri de, Çukurca kozalak yoğurdu. Şifa kaynağı doğal bir yiyecek lezzetiyle kendisine hayran bırakıyor. Bunun yanında ilçemizin mahalleleriyle adını duyuran bir çok ürünler var. Sancar'ın fasulyesi, İdris yaylanın pekmezi, Cevizli'nin nohudu gibi bir çok ürün kendini duyurmayı başarmış durumda. Bizler de bu lezzetlerimizi tanıtarak üreticimiz ve kadınlarımıza destek olarak daha kolay bir şekilde hak ettikleri rakamlarla pazarlamalarını sağlayacağız. Bununla ilgili çalışmalarımız olacak" diye belirtti. - ESKİŞEHİR

Seyitgazi, Eskişehir, Çukurca, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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