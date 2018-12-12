Şifa Kaynağı Ihlamurun Kilogram Fiyatı Bu Yıl Yarı Yarıya Düştü

Kütahya ve ilçelerinde soğuk algınlığı, nezle ve grip gibi hastalıklardan korunmak için vatandaşlar en çok ıhlamuru tercih ediyor. Geçen yıl 200 TL'ye kadar çıkan ıhlamur fiyatları son dönemde ilçe pazarlarında kilosu 100 TL'den satılıyor.

"AKTARLARDA KİLOSU 100 İLE 120 TL ARASINDA DEĞİŞİYOR"

Emet, Hisarcık ve Gediz ilçelerinde pazarcılık yapan 73 yaşındaki Celalettin Özer, yaptığı açıklamada, "55 yıldır pazarcıyım. Mevsimine göre her türlü ürünü satıyorum. Geçen yıl 200 TL'ye kadar çıkan ıhlamur fiyatları bu yıl 100 TL'ye kadar düştü. Biz yinede alım gücü düşük olan vatandaşlarımız için 5 TL'lik paketlerle satıyoruz. Kış aylarında grip vakalarının artmasıyla satışlarımız arttı. Ben ıhlamurlarımı kendim toplayıp kışın satmak üzere hazırladım. Aktarlarda da kilogram fiyatı 100 ile 120 TL arasında değişiyor." dedi.

50 GRAMI 5 TL

Fiyatların düşmesine çok sevindiklerini belirten pazar müşterileri "Ihlamur soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyona karşı hem koruyucu hem de tedaviye yardımcı etkisiyle tercih ediliyor. 5O gramlık kurumuş ıhlamur paketlerini 5 TL'ye alıyoruz." diye konuştular.