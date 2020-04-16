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Şifa kaynağı 'Sumak' yok satıyor

Kütahya'nın Emet ilçesinde aktarlık yapan Hakkı Ünal, sumak bitkisinin bir çok hastalığa şifa kaynağı olduğunu bildirdi.

16.04.2020 10:08 | Son Güncelleme: 16.04.2020 10:08
Şifa kaynağı 'Sumak' yok satıyor
Kütahya 'nın Emet ilçesinde aktarlık yapan Hakkı Ünal, sumak bitkisinin bir çok hastalığa şifa kaynağı olduğunu bildirdi.

İlçede bulunan dükkanının önüne açtığı tezgahta çeşitli baharatlar ve sumak bitkisi satan Hakkı Ünal, yaptığı açıklamada, "Tüm dünyada etkili olan koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye 'de yetkili kurumlar çeşitli önlemler alırken, vatandaşlar da kendilerince önlemler alıyor. Evlerinden çıkmayan, çıktıkları zaman da sosyal mesafe kuralına uymaya çalışan vatandaşlar, bağışıklık sistemini güçlendirmek için çeşitli gıdalara yöneliyor. Son günlerde sosyal medyada sumağın koronavirüs salgınına iyi geldiği iddiaları üzerine vatandaşlarımız bu ürüne yöneldi. İlçemizde talebin artması üzerine 15 TL olan sumağın fiyatı, 30 TL'ye çıktı. Yılda ortalama 50 kilo satılan sumak şu anda ayda 50 kilogram olarak satılıyor. Talepleri karşılamakta zorlanıyoruz. Ayrıca sumak ekşisi talebide çok. Yakın zamanda onuda satmaya başlayacağız" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Hakkı Ünal, Kütahya, Türkiye, Emet, Yaşam
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