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Şifa niyetine yedikleri 'şeytan elması' zehirledi

Manisa'nın Kula ilçesinde 2 kişi, şifa niyetine yedikleri tatula yaprağının kozalağından zehirlenerek hastanelik oldu.

13.11.2019 10:08 | Son Güncelleme: 13.11.2019 10:13Şifa niyetine yedikleri 'şeytan elması' zehirledi
'nın ilçesinde 2 kişi, şifa niyetine yedikleri tatula yaprağının kozalağından zehirlenerek hastanelik oldu. Kula Devlet Hastanesine ilk tedavileri yapılan talihsiz kişiler, hayati tehlike arz ettiği için çevre hastanelere sevk edildi.

Olay, dün akşam saat 19.30 sıralarında Kula'ya bağlı Ayazören Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre inşaat işçisi olduğu öğrenilen İbrahim M. ve Ayhan K., nefes darlığı gidermede, astım hastalığına faydalı geldiği ve terlemeyi, mide ve tükürük salgılarını azalttığı öne sürülen tatula yaprağı isimli bitkinin kozalağını, bir arkadaşlarının tavsiyesi üzerine tüketti. Şifa niyetine yedikleri, bir diğer ismi de 'şeytan elması' olarak bilinen tatula yaprağının kozalağından zehirlenen İbrahim M. ve Ayhan K., bir süre sonra fenalaşınca Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ses tellerine, sinir hücrelerine ve çeşitli hayati dokulara etki eden zehir sebebiyle hayati tehlikesi bulunan İbrahim M., Kula Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesine sevk edilirken, Ayhan M. ise Manisa Şehir Hastanesine sevk edildi. - MANİSA

Manisa, Kula, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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