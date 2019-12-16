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Şifalı hamamların sıcak su sorunu giderildi

Kütahya'nın Emet ilçesindeki sıcak su kaynaklarında azalma nedeniyle nöbetleşe çalışan şifalı hamamlara gerekli su kaynağı sağlanarak iki hamamın da hizmete başladığı bildirildi.

16.12.2019 10:47 | Son Güncelleme: 16.12.2019 10:51Şifalı hamamların sıcak su sorunu giderildi
'nın ilçesindeki sıcak su kaynaklarında azalma nedeniyle nöbetleşe çalışan şifalı hamamlara gerekli su kaynağı sağlanarak iki hamamın da hizmete başladığı bildirildi.

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, yaptığı açıklamada, "İlçemizde on yıllardır var olan hamam kültürünün aksamaması için, belediye ekiplerimiz gerekli çalışmaları yaparak her iki hamamımıza yetecek sıcak su kaynağına ulaşıp gerekli çalışmalardan sonra hamamlarımıza sıcak suyu aktardılar. Şuan şifalı hamamlarımızın her ikisi de tam kapasite çalışıyor. Mevsimsel kuraklığa bağlı soğuk su kaynaklarında olduğu gibi sıcak su kaynaklarında da azalma olduğu aşıkardır. Gerek soğuk su gerekse sıcak su kaynaklarımız için çalışmalarımız aralıksız devam edecek" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kütahya, Emet, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

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