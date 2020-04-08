Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Şifalı otlar ve bitkiler yok satıyor

Korona virüsünün Türkiye'de de yayılmasıyla birlikte vatandaşlar metabolizmalarını güçlendirmek için aktarlara akın etti.

08.04.2020 12:25 | Son Güncelleme: 08.04.2020 12:26
Şifalı otlar ve bitkiler yok satıyor
Korona virüsünün Türkiye 'de de yayılmasıyla birlikte vatandaşlar metabolizmalarını güçlendirmek için aktarlara akın etti. Şifalı bitki ve otlardan alan vatandaşlar, korona virüsüne karşı metabolizmalarını güçlendiriyor.

Bodrum 'da aktarlara akın eden vatandaşlar, şifalı otlar ve bitkilere büyük rağbet gösteriyor. Birçok hastalığa, özellikle de nezle, soğuk algınlığı ve grip hastalıklara iyi geldiği bilinen şifalı otlar ve bitkilerin satışlarında artış yaşandı. Şifalı otlardan ve bitkilerden oluşan karışımları alan vatandaşlar, metabolizmalarını güçlendirmek için kullanmaya başladı. Özellikle kuşburnu, adaçayı, ebegümeci, ekinezya, zencefil, havlıcan gibi birçok ottan ve bitkiden oluşan karışımlar rağbet görüyor. Nezle, soğuk algınlığı ve gribe iyi gelen bitki ve şifalı otların korona virüsüne iyi gelip gelmediği ise bilinmiyor.

Son dönemlerde satışlarda artış olduğunu belirten aktar Zekeriya Kayacan, "Bu aralar vatandaşların aktarlara ilgisi daha çok arttı. Vatandaşlar virüsten kurtulmak için şifa arıyor. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için gelip bize soranlar var ama biz doktorların önerdiği, profesörlerin söylediği, önerdiği şekilde davranın diyoruz. Hijyene önem verin, maskenizi takın, eldivenlerinizi takın diyoruz" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, Bodrum, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Şifalı otlar ve bitkiler yok satıyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Kayıp büyükbaş hayvan, gazetecilere ait drone ile bulundu Haberler
Kayıp büyükbaş hayvan, gazetecilere ait drone ile bulundu
Esenyurt’ta doğal gaz patlamasının meydana geldiği daire harabeye döndü Haberler
Esenyurt'ta doğal gaz patlamasının meydana geldiği daire harabeye döndü
Bakanlık’tan salgınla mücadele için çok önemli genelge Haberler
Bakanlık'tan salgınla mücadele için çok önemli genelge
Korkunç iddia: Harvard’lı Profesör koronavirüsü laboratuvarda üretip Çin’e sattı Haberler
Korkunç iddia: Harvard'lı Profesör koronavirüsü laboratuvarda üretip Çin'e sattı
Karantinadaki Meksikalı genç, görüntülü konuşma ile Müslüman oldu Haberler
Karantinadaki Meksikalı genç, görüntülü konuşma ile Müslüman oldu
Bakan Albayrak güzel haberi verdi! Türkiye’nin 70 yıllık hayali gerçek oluyor Haberler
Bakan Albayrak güzel haberi verdi! Türkiye'nin 70 yıllık hayali gerçek oluyor
Hem para hem kamera kayıtlarını çalan hırsız, çevreyi hesaba katmadı Haberler
Hem para hem kamera kayıtlarını çalan hırsız, çevreyi hesaba katmadı
Freni bozulan pikap, korona denetimi yapan sağlık görevlisine çarptı Haberler
Freni bozulan pikap, korona denetimi yapan sağlık görevlisine çarptı

Son Dakika Güncel Haberleri

14:17: Konyaaltı Belediyesi'nden herkese ücretsiz maske - Haber 14:16: Röntgen teknisyeni, sağlıkçılar için şarkı besteledi - Haber 14:16: Başkan Palancıoğlu pazar yerinde korona virüs önlemlerini denetledi, alışveriş yaptı - Haber 14:16: "Türkiye'nin Meydanları"nda koronavirüs sessizliği" - Haber 14:16: Maske ve eldiven atıklarının bertarafı için yeni tedbirler alındı - Haber 13:55: İzmirli vatandaşın kayıp büyükbaş hayvanı, gazetecilere ait drone ile bulundu - Haber 13:38: Son dakika: Çevre Bakanlığı: Ev ve iş yerlerindeki maske ve eldiven atıkları, en az 72 saat bekletildikten sonra belediyeye teslim edilecek - Haber 13:19: Son dakika: Akkuyu Nükleer Güç Santrali hızla yükseliyor - Ekonomi 12:30: Korkunç iddia: Harvard'lı Profesör koronavirüsü laboratuvarda üretip Çin'e sattı - Haber 12:29: Son dakika: DSÖ'den Türkiye'deki vaka sayısına ilişkin açıklama: Endişeliyiz - Haber 12:00: Son dakika: AK Parti'den yükseköğretimde telafi eğitimi yapılması için kanun teklifi - Haber