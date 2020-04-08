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Şifalı otlar ve bitkiler yok satmaya başladı

Şifalı otlar ve bitkiler yok satmaya başladı Korona virüsünün Türkiye'de de yayılmasıyla birlikte vatandaşlar metabolizmalarını güçlendirmek için aktarlara akın etti.

08.04.2020 20:26 | Son Güncelleme: 08.04.2020 20:28
Şifalı otlar ve bitkiler yok satmaya başladı
MUĞLA - Korona virüsünün Türkiye 'de de yayılmasıyla birlikte vatandaşlar metabolizmalarını güçlendirmek için aktarlara akın etti. Şifalı bitki ve otlardan alan vatandaşlar korona virüsüne karşı metabolizmalarını güçlendiriyor.
Bodrum 'da Aktarlara akın eden vatandaşlar şifalı otlar ve bitkilere büyük rağbet gösteriyor. Birçok hastalığa özellikle de nezle, soğuk algınlığı ve grip hastalıklara iyi geldiği bilinen şifalı otlar ve bitkilerin satışlarında artış yaşandı. Şifalı otlardan ve bitkilerden oluşan karışımları alan vatandaşlar metabolizmalarını güçlendirmek için kullanmaya başladı. Bazı otlar ve bitki çayları aktarlarda yok satmaya başladı. Özellikle kuşburnu, adaçayı, ebegümeci, ekinezya, zencefil, havlıcan gibi birçok ottan ve bitkiden oluşan karışımlar ise rağbet görüyor. Nezle, soğuk algınlığı ve gribe iyi gelen bitki ve şifalı otların korona virüsüne iyi gelip gelmediği ise bilinmiyor. Vatandaşlar bünyelerini güçlü tutmak için bitki ve otlarla olan doğal karışımları almayı tercih ediyor.
Son dönemlerde satışlarda artış olduğunu belirten aktar Zekeriya Kayacan, "Bu aralar vatandaşların aktarlara ilgisi daha çok arttı. Vatandaşlar virüsten kurtulmak için şifa arıyor. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için gelip bize soranlar var ama biz doktorların önerdiği profesörleri söylediği önerdiği şeklide davranın diyoruz. Hijyene önem verin, maskenizi takın, eldivenlerinizi takın diyoruz" dedi. Şifalı otlar ve bitkiler yok satmaya başladı

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, Bodrum, Genel
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