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Sıfır aldığı aracın kaputu değiştirilmiş çıktı iddiası

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir kişi sıfır kilometre aldığı otomobilin kaputunun değiştirilmiş olduğunu öne sürerek hukuk mücadelesi başlattı.

12.10.2019 18:01Sıfır aldığı aracın kaputu değiştirilmiş çıktı iddiası
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir kişi sıfır kilometre aldığı otomobilin kaputunun değiştirilmiş olduğunu öne sürerek hukuk mücadelesi başlattı.

Çorlu'da esnaf olarak faaliyet gösteren Cengiz Hamitoğlu bir otomotiv firmasının Çorlu'da faaliyet gösteren bayisinden sıfır kilometre SUV tarzı araç satın aldı. Aracı 180 bin TL'ye satın almak üzere firma ile anlaşma sağladığını, banka kredi işlemlerini tamamladığını ve kasko ile trafik sigortasını da yaptırarak aracı teslim aldığını kaydeden Cengiz Hamitoğlu, aynı gün de ekspertiz kontrolü yaptırdığını iddia etti. Kendisine verilen raporda sıfır aldığı aracın kaputunun değişmiş olduğunu gördüğünü kaydeden Hamitoğlu, yeniden aracı satın aldığı bayiye giderek sorununu anlattığını ve aracı iade etmek istediğini söyledi. Firma yetkililerinin tüm taleplerine olumsuz yanıt verdiğini öne süren Hamitoğlu, yetkililerden yardım istedi ve hukuk mücadelesi başlatacağını söyledi.

İddiasına göre sıfır almasına rağmen kaputu değiştirilmiş olan aracının başında yaşadıklarını gazetecilere anlatan Cengiz Hamitoğlu, sıkıntının giderilmesini ve başkalarının da aynı durumla karşı karşıya kalmamaları için gereken tedbirlerin alınmasını istedi. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Çorlu, Güncel

Kaynak: İHA

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